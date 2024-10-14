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Yüreğir Belediyesi'nde Erdoğan'ın Fotoğrafına Yapılan Saygısızlık İçin Soruşturma Başlatıldı

Yüreğir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bulunması üzerine soruşturma başlattı. Başkan Demirçalı, durumu kınadı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:36
Yüreğir Belediyesi'nde Erdoğan'ın Fotoğrafına Yapılan Saygısızlık İçin Soruşturma Başlatıldı

Yüreğir Belediyesi'nde İdari Soruşturma

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının, belediyenin bahçesinde poşet içerisinde bulunuşu sebebiyle idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Demirçalı, kamera kayıtlarından tespit ettikleri iki kişinin AK Parti döneminde işe alındığını iddia etti.

Demirçalı'nın Açıklamaları

Gazetecilere verdiği demeçte, kendilerine bir komplo kurulduğunu öne süren Demirçalı, "Karı koca aynı anda çalışıyor diye eşini çıkardığımız için böyle bir yola başvurmuşlar. Burası bir aile şirketi değil; sonuçta bizim gelir-gider dengemiz var." açıklamasında bulundu.

Demirçalı ayrıca, "Cumhurbaşkanımıza yapılmış saygısızlık tüm topluma yapılmıştır. Bugün savcılığa suç duyurusunda bulunacağız," ifadelerini kullandı. Kendilerinde Erdoğan’a ait birçok portre olduğunu belirten Demirçalı, fotoğrafın nereden geldiği ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

AK Parti'den Tepki

Olayı kınamak amacıyla bir araya gelen AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek ve partililer, Demirçalı’nın odasındaki fotonun durumuna dair kanıtlar sundu. Ozan Gülaçtı, yaptığı basın açıklamasında, CHP'li belediye yönetiminin, işçilerinin haklarına saygı göstermediğini belirtti.

Gülaçtı'nın ifadelerine göre, bu durum sadece bir fotoğrafın saygısızca atılması değil, aynı zamanda seçilmiş Cumhurbaşkanına ve onun arkasındaki milli iradeye karşı bir saldırıdır. "Bu hadsizliğin ve ahlaksızlığın sorumluları, mutlaka hesap vereceklerdir." diye uyarıda bulundu.

Sonuç ve Beklentiler

Gülaçtı, "Bu milletin liderine yapılan her saldırı, tüm millete yapılmış sayılır ve bunun hesabı mutlaka sorulur," diyerek, gereken adımların takip edileceğini sözlerine ekledi. Olay, partilerin gündeminde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

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