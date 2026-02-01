Bolu'da Nostaljik Dilek Kutuları Yerleştiriliyor

Bolu Belediyesi, vatandaş taleplerini doğrudan almak için nostaljik dilek kutularını şehrin farklı noktalarına yerleştiriyor; ilk kutu Bolu Kent Meydanı'nda.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:37
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:04
Bolu Belediyesi, vatandaşların istek, şikâyet ve taleplerini doğrudan iletebilmeleri amacıyla şehrin çeşitli noktalarına nostaljik dilek kutuları yerleştirmeye başladı. İlk dilek kutusu Bolu Kent Meydanı’na konuldu.

Proje ve yerleştirme planı

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, şehrin yoğun meydanlarından biri olan Kardelen Meydanı’na da nostaljik dilek kutusu yerleştirildi. Hazırlanan kutuların önümüzdeki günlerde şehrin farklı yoğun bölgelerine de yerleştirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 10 farklı noktaya yerleştirilmesi hedeflenen dilek kutuları sayesinde vatandaşların belediye yetkilileriyle doğrudan iletişim kurması amaçlanıyor.

Başkanın katılımı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcanın, dilek kutularını her pazartesi günü bizzat açacağı ve iletilen tüm istek, şikâyet ve talepleri tek tek okuyacağı belirtildi.

Öğrencilerden destek

Muhammet Salim Ata, nostaljik dilek kutusu uygulamasının güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Çevreyi ışıklandırmış, insanların sorunlarını dinlemek için yapılmış. Yapılan uygulama, belediyenin halkla ilgilendiğini gösterir. Güzel bir uygulama bence" dedi.

Hüseyin Çevik ise uygulamayı beğendiğini aktararak, "Çok güzel bir uygulama olmuş. Haliyle bazı insanların yoğunluğundan dolayı onların ulaşması zor olabiliyor. Bu vesileyle ulaşılabilirsek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

