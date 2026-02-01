Eskişehir'de Kaldırıma Park Eden Araç Engelli Rampasını Kapattı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde kaldırıma park edilen bir otomobil, hem yayaların güvenliğini tehlikeye attı hem de engelli rampasını ulaşıma kapattı.

Olay Yeri

Olay, Yenibağlar Mahallesi Tolunay Sokak üzerinde meydana geldi. Duyarsız bir sürücü tarafından kaldırıma park edilen araç, kaldırımın tamamını işgal etti.

Kaldırımı işgal eden araç nedeniyle yayalar, yaya trafiğini aksatmamak için yola inmek zorunda kaldı. Sürücünün aracını özellikle engelli rampasının üzerine bırakması vatandaşların tepkisini çekti.

Olay, yayaların güvenliği ve erişilebilirlik açısından kent merkezinde karşılaşılan sorunları bir kez daha gündeme getirdi.

ESKİŞEHİR’DE YENİBAĞLAR MAHALLESİ TOLUNAY SOKAK ÜZERİNDE KALDIRIMA PARK EDİLEN BİR ARAÇ, YAYA TRAFİĞİNİ AKSATIRKEN ENGELLİ RAMPASINI DA ULAŞIMA KAPATTI.