Eskişehir'de Kaldırıma Park Eden Araç Engelli Rampasını Kapattı

Eskişehir Tepebaşı'nda kaldırıma park eden araç, yayaların yol içine inmesine neden oldu ve engelli rampasını kullanılamaz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:32
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde kaldırıma park edilen bir otomobil, hem yayaların güvenliğini tehlikeye attı hem de engelli rampasını ulaşıma kapattı.

Olay Yeri

Olay, Yenibağlar Mahallesi Tolunay Sokak üzerinde meydana geldi. Duyarsız bir sürücü tarafından kaldırıma park edilen araç, kaldırımın tamamını işgal etti.

Kaldırımı işgal eden araç nedeniyle yayalar, yaya trafiğini aksatmamak için yola inmek zorunda kaldı. Sürücünün aracını özellikle engelli rampasının üzerine bırakması vatandaşların tepkisini çekti.

Olay, yayaların güvenliği ve erişilebilirlik açısından kent merkezinde karşılaşılan sorunları bir kez daha gündeme getirdi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

