DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.331.276,44 -0,42%

Yurt Dışına Çıkış Harç Pulu Dönemi 2025'te Sona Eriyor

Yurt dışına çıkış harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona erecek. Hava yolu firmaları, yeni ödeme yöntemlerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:57
Yurt Dışına Çıkış Harç Pulu Dönemi 2025'te Sona Eriyor

Hava Yolu Şirketlerinden Önemli Uyarı

Yurt dışına seyahat edecek yolcular için dikkat çeken bir değişiklik geliyor. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus, AJet ve SunExpress gibi hava yolu firmaları, 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak yeni uygulama hakkında yolcuları uyardı.

Basılı Harç Pulu Dönemi Sona Eriyor

Yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025 itibarıyla sona erecek. Firmalar, bu tarihten sonra harç pulu ödemelerinin dijital vergi dairesi, havalimanındaki kiosklar ve belirli bankalardan yapılabileceğini duyurdu.

Pegasus'un resmi internet sitesinde belirtilenlere göre, Gelir İdaresi Başkanlığının düzenlemesi çerçevesinde, havalimanındaki veznelerden artık harç pulu ödeme işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Yeni Ödeme Kanalları

Yurt dışına çıkış harcı ödemesi için alternatif kanallar şöyle sıralandı:

  • Dijital vergi dairesi
  • GİB mobil uygulaması
  • Anlaşmalı bankaların internet/mobil şubeleri
  • Vezne ve ATM'ler
  • PTT ve vergi daireleri
  • Havaalanı kioskları

Havalimanlarındaki yurt dışı çıkış harç pulu otomatları da bu yeni sisteme uyum sağlamak amacıyla güncellenecek.

Yolcuların bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak seyahat hazırlıklarına başlaması öneriliyor.

Hava yolu firmaları, yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu döneminin 1 Ocak 2025'te sona...

Hava yolu firmaları, yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu döneminin 1 Ocak 2025'te sona ermesi nedeniyle yolcuları uyardı.

Hava yolu firmaları, yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu döneminin 1 Ocak 2025'te sona...

Hava yolu firmaları, yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu döneminin 1 Ocak 2025'te sona ermesi nedeniyle yolcuları uyardı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 Hedeflerini Tamamlayarak Sıkıntıları Tarihe Gömeceğiz
2
Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Başladı
3
Kadıköy'de Kumar Oynarken Yakalanan 6 Kişiye 38 Bin Lira Ceza Kesildi
4
Bursa'da Kayıp Kişinin Cesedi Denizde Bulundu
5
Bingöl'de Kar Yağışı 191 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapatmış Durumda
6
Ağrı'da Çocuklar Kar Eğlencesinin Tadını Çıkardı
7
Antalya'da Bıçaklı Kavga: Hayatını Kaybeden Genç İçin Tutuklama

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak