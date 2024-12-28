Yurt Dışına Çıkış Harç Pulu Dönemi 2025'te Sona Eriyor

Hava Yolu Şirketlerinden Önemli Uyarı

Yurt dışına seyahat edecek yolcular için dikkat çeken bir değişiklik geliyor. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus, AJet ve SunExpress gibi hava yolu firmaları, 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak yeni uygulama hakkında yolcuları uyardı.

Basılı Harç Pulu Dönemi Sona Eriyor

Yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025 itibarıyla sona erecek. Firmalar, bu tarihten sonra harç pulu ödemelerinin dijital vergi dairesi, havalimanındaki kiosklar ve belirli bankalardan yapılabileceğini duyurdu.

Pegasus'un resmi internet sitesinde belirtilenlere göre, Gelir İdaresi Başkanlığının düzenlemesi çerçevesinde, havalimanındaki veznelerden artık harç pulu ödeme işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Yeni Ödeme Kanalları

Yurt dışına çıkış harcı ödemesi için alternatif kanallar şöyle sıralandı:

Dijital vergi dairesi

GİB mobil uygulaması

Anlaşmalı bankaların internet/mobil şubeleri

Vezne ve ATM'ler

PTT ve vergi daireleri

Havaalanı kioskları

Havalimanlarındaki yurt dışı çıkış harç pulu otomatları da bu yeni sisteme uyum sağlamak amacıyla güncellenecek.

Yolcuların bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak seyahat hazırlıklarına başlaması öneriliyor.

Hava yolu firmaları, yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu döneminin 1 Ocak 2025'te sona ermesi nedeniyle yolcuları uyardı.

Hava yolu firmaları, yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu döneminin 1 Ocak 2025'te sona ermesi nedeniyle yolcuları uyardı.