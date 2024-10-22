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Yürüyüşte Telefon Krizi: Avustralya'da Bir Genç Kız 7 Saat Sıkıştı

Avustralya'da yürüyüş yapan bir genç, telefonunu almak için kayalıklara sıkıştı ve 7 saatte kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:52
Yürüyüşte Telefon Krizi: Avustralya'da Bir Genç Kız 7 Saat Sıkıştı

Telofonunu Almaya Çalışırken Kayalıklara Sıkıştı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Hunter Valley bölgesinde, yürüyüş sırasında telefonunu almak isterken baş aşağı kayalıklara sıkışan bir genç kız, 7 saat sonra kurtarıldı.

Olayın Detayları

Ekim ayı başlarında meydana gelen olayda, yürüyüşe çıkan 20 yaşındaki Matilda Campbell, telefonunu iki büyük kaya arasında kaybetti. Telefonuna uzanmaya çalışırken dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre derinlikteki kayalara düştü.

Arkadaşların Çabası

Campbell'i 1 saat içinde bulan arkadaşları, durumu hemen acil servislere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Campbell'ı kurtarmak için 6 saat boyunca çalıştı.

Sonuç

Hafif yaralarla kurtulan Matilda Campbell’in telefonu hala kayalıklarda kalmış durumda.

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