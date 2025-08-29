Yusuf Tekin Erzurum'da: 18 Milyon Öğrencinin Milli ve Manevi Birliği İçin Çalışıyoruz

Yusuf Tekin Erzurum Uzundere'de Vatandaşlarla Buluştu

Milli ve manevi değerlere bağlı gençlik hedefi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaptığı ziyaretlerde hem esnafı gezdi hem de çocuklarla buluşup onlara okul çantası hediye etti. Ziyaretler kapsamında AK Parti İlçe Başkanlığında da konuşan Tekin, eğitim ve hizmet vizyonunu aktardı.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekerek, toplumun her kesimine yönelik hizmet ürettiklerini söyledi. İnsan haklarından demokrasinin güçlendirilmesine, eğitimin yaygınlaştırılmasından ulaşıma ve teknolojiye kadar geniş bir alanda çaba sarf ettiklerini belirtti.

Siyaset anlayışlarının, çıktıkları toplumun ve köylerin değerlerinden kopmadan, halkın dertlerini dinleyerek siyaset yapmak olduğunu vurgulayan Tekin, bu yaklaşımı bir Müslüman'a ve bir Türk evladına yakışan siyaset olarak nitelendirdi.

Tekin ayrıca Anadolu'yu gezerek vatandaşları dinlediklerini, Cumhurbaşkanının talimatlarıyla hem selam getirdiklerini hem de yerinde çözümler ürettiklerini ifade etti. Sözlerinin devamında, 2002'den itibaren geçen 22 yılda verilen destek için vatandaşlara teşekkür ederek yapılan hizmetlerin seçmen desteğiyle mümkün olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığında bir kardeşiniz olarak siz nasıl kendi çocuklarınızı, bu ülkenin değerlerine, toplumuna, milli ve manevi birliğine saygı duyan çocuklar olarak yetişmesini istiyorsanız ben de 18 milyon vatan evladının bu şuura sahip bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyorum.

Demek ki biz doğru yoldayız

Tekin, milletin teveccühü ve dualarıyla yoluna devam edeceklerini belirtti. Eleştirilere rağmen sokakta kendilerine teşekkür edildiğini söyleyen Bakan Tekin, bunun doğru yolda olduklarının işareti olduğunu ifade etti. Aralarında Mehmet Sekmen ve AK Parti teşkilatlarının da bulunduğu destekçilerin önemine değinen Tekin, aralarındaki dayanışmayı güçlendirmenin önemini vurguladı.

Konuşmasını, arkasında 86 milyon insanın duası ve desteği olduğunu söyleyerek sürdüren Tekin, Cumhur İttifakı'na ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik destek ve duaları talep etti. Bu dayanışma sayesinde, çocuklar ve torunlar için hedefledikleri Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarete, Bakan Tekin'e ilçe programında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programları kapsamında, memleketi Erzurum'un Uzundere ilçesine geldi. Bakan Tekin, ilçede çocuklarla yürüyerek sohbet etti.