Yusuf Tekin: 'Her Çocuğumuz Bir Fidan, İlk Dersimiz Yeşil Vatan' ile Yeni Eğitim Yılı Başlıyor

Yusuf Tekin: "Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz Yeşil Vatan"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılını "Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz Yeşil Vatan" mottosuyla başlattıklarını duyurdu. Tekin, açılış töreninin Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacağını belirtti ve bu yılın iki ana temasının Aile ve Yeşil Vatan olduğunu söyledi.

Yeni eğitim yılı takvimi ve uyum süreci

Tekin, 1 Eylül itibarıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılının başladığını, okul öncesi ve birinci sınıfa ilk defa başlayacak öğrenciler ile tüm öğretmenlerin okullarında olduğunu ifade etti. Çocukların "uyum haftası" etkinlikleri yürüttüğünü; öğretmenlerin ise mesleki gelişim seminerleriyle döneme hazırlandıklarını aktardı.

Konuşmasında öğretmenlere teşekkür eden Tekin, velilere seslenerek, "Biz, bize emanet ettiğiniz çocuklara bir anne, bir baba şefkatiyle yaklaşan 1 milyon 250 bin kişilik bir aileyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Genelge ve eğitimdeki yenilikler

Bakan Tekin, bu yıl yayımlanan genelgede 55-56 maddelik düzenlemeler bulunduğunu, genelgeyi önce İl Milli Eğitim Müdürleriyle paylaştıklarını ve geçen Pazartesi EBA üzerinden öğretmenlerle canlı yayında duyurduklarını söyledi. Tekin, yıl boyunca sahada öğretmenlerle, idarecilerle ve velilerle yapılan sohbetler sonucunda hem yapılacak uygulamaların gerekçelerinin anlatıldığını hem de sahadan gelen öneri ve sorunların biriktirilerek yeni döneme taşındığını belirtti.

Aile Yılı ve Yeşil Vatan vurgusu

2025-2026 eğitim yılının ana temalarından birinin, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Aile Yılı olması nedeniyle aile temalı etkinliklerin yoğunlaştırılacağını söyleyen Tekin, yaz aylarında yaşanan orman yangınları sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak çalışmalar planlandığını aktardı. Bu kapsamda çocukların hem ağaç dikme hem de ormanların bakımıyla ilgili etkinliklere katılacakları bildirildi.

Tekin, geçen yıl uygulamaya konulan Türk Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde gençlere yaşadıkları çevre, toplum ve canlılara karşı sorumluluk bilincinin öğretilmesinin modelin önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Serbest kıyafet uygulamasına ilişkin düzenleme

Tekin, serbest kıyafet uygulamasının başlatıldığı dönemin koşullarını hatırlatarak o dönemde öğretmenlerin ve öğrencilerin kıyafet serbestisine izin verilmeyen bir yapı bulunduğunu anımsattı. Serbest kıyafet uygulamasının o dönemde özgürlükçü bir adım olarak hayata geçirildiğini, ancak zaman içinde pedagojik sorunlar ve veliler üzerindeki ekonomik yükler gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıktığını belirtti.

Bu sorunları üç ana başlıkta topladıklarını söyleyen Tekin: okul kimliğinin oluşmaması ve öğrenciler arasında ayrımcılık gibi pedagojik problemler; velilere ek mali yük getiren uygulamalar; ve okul kıyafetlerinin temin sürecinde ortaya çıkan şaibe iddiaları. Bu sebeplerle yeni bir düzenleme yaptıklarını açıkladı.

Yeni kıyafet düzenlemesinin esasları

Yapılan düzenlemeye göre her okulda öğretmenler ve idarecilerle birlikte yıllık olarak okul kıyafetinin tanımlanacağı; bu tanımlamada marka, alışveriş sitesi veya alışveriş merkezi gibi ticari yönlendirmeler yapılmayacağı bildirildi. Okulların; örneğin gri pantolon, lacivert gömlek gibi genel ve marka belirtmeyen tanımlamalar yapması istendi.

Velilerin ürünü istedikleri yerden, mümkün olduğunca ekonomik koşullarda temin edebilmelerinin sağlanması, okulların veya esnafın kıyafetlere armalar, logolar ekleyerek fiyatları artırmasının engellenmesi amaçlanıyor. Ayrıca kıyafet seçiminde istikrar sağlamak için bir düzenleme yapılarak, veli çocuğunu okula kaydettirdiğinde alınan kıyafetin 4 yıl boyunca değiştirilmeyeceği karara bağlandı. Tekin, sahadan hem veliler hem öğretmenlerden bu düzenlemeye ilişkin pozitif geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Tekin'in açıklamaları Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirilen program sırasında yapıldı. (Sürecek)