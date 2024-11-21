Yusuf Ziya Yılmaz: 'Milletimize Hizmet Ettikçe, Allah'ın Rızasını Alırız'

Yusuf Ziya Yılmaz Muğla'da Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Muğla'da partisinin il başkanlığını ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, AK Parti'nin millete hizmet amacıyla kurulduğunu vurgulayarak, "Milletimize hizmet ettiğimiz sürece, milletimizin hayır duasını aldığımız sürece Allah'ın da rızasını alacağına inanan insanlarız" dedi. Yılmaz, bu durumun, diğer siyasi hareketlerden en önemli farkları olduğunu belirtti.

Seçim Süreçleri ve Planlamalar

31 Mart seçimlerinin ardından başlayan program ile partinin gelecekteki süreçlerini planladıklarını ifade eden Yılmaz, "AK Parti'de siyasetin millet için, millete hizmet için yapıldığını" aktardı. Seçimin ardından bir başka seçime hazırlıkların başladığına dikkat çeken Yılmaz, bu durumun partinin sürekli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Milletimiz demek ki bunu takdir etti. O zaman 'Demek ki bizim bir eksikliğimiz, bir hatamız var' deriz. AK Parti'li böyle bakar" diyerek, Muğla'da beklenen sonuçları alamamalarının sebebini halkta görmediklerini, aksine daha fazla çalışmaları gerektiğinin mesajını aldıklarını söyledi.

Hizmet ve Siyasi Perspektif

Yılmaz, siyasetin millete hizmetin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "AK Parti siyaseti millete hizmet amacıyla kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi hareketin gözlemlemediği kadar milletin taleplerine dikkat eden bir siyasi hareketiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin görüşlerini önemseyen bir lider olduğunu kaydeden Yılmaz, kongre sürecinin ardından ülkeye hizmet yarışı içinde olacaklarını ifade etti.

"Milletimize hizmet ettiğimiz sürece, Allah'ın da rızasını alacağımıza inanıyoruz" diyerek sözlerine son veren Yılmaz, insanın asaletinin, sağladığı hizmetlerle belirlendiğini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Muğla'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Muğla'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.