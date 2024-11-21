DOLAR
34,48 -0,03%
EURO
36,4 -0,16%
ALTIN
2.955,53 -0,7%
BITCOIN
3.365.958,37 -3,6%

Yusuf Ziya Yılmaz: 'Milletimize Hizmet Ettikçe, Allah'ın Rızasını Alırız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Muğla'daki ziyaretinde, 'Milletimize hizmet ettiğimiz sürece, Allah'ın rızasını alacağımıza inanıyoruz' dedi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:16
Yusuf Ziya Yılmaz: 'Milletimize Hizmet Ettikçe, Allah'ın Rızasını Alırız'

Yusuf Ziya Yılmaz Muğla'da Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Muğla'da partisinin il başkanlığını ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, AK Parti'nin millete hizmet amacıyla kurulduğunu vurgulayarak, "Milletimize hizmet ettiğimiz sürece, milletimizin hayır duasını aldığımız sürece Allah'ın da rızasını alacağına inanan insanlarız" dedi. Yılmaz, bu durumun, diğer siyasi hareketlerden en önemli farkları olduğunu belirtti.

Seçim Süreçleri ve Planlamalar

31 Mart seçimlerinin ardından başlayan program ile partinin gelecekteki süreçlerini planladıklarını ifade eden Yılmaz, "AK Parti'de siyasetin millet için, millete hizmet için yapıldığını" aktardı. Seçimin ardından bir başka seçime hazırlıkların başladığına dikkat çeken Yılmaz, bu durumun partinin sürekli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Milletimiz demek ki bunu takdir etti. O zaman 'Demek ki bizim bir eksikliğimiz, bir hatamız var' deriz. AK Parti'li böyle bakar" diyerek, Muğla'da beklenen sonuçları alamamalarının sebebini halkta görmediklerini, aksine daha fazla çalışmaları gerektiğinin mesajını aldıklarını söyledi.

Hizmet ve Siyasi Perspektif

Yılmaz, siyasetin millete hizmetin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "AK Parti siyaseti millete hizmet amacıyla kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi hareketin gözlemlemediği kadar milletin taleplerine dikkat eden bir siyasi hareketiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin görüşlerini önemseyen bir lider olduğunu kaydeden Yılmaz, kongre sürecinin ardından ülkeye hizmet yarışı içinde olacaklarını ifade etti.

"Milletimize hizmet ettiğimiz sürece, Allah'ın da rızasını alacağımıza inanıyoruz" diyerek sözlerine son veren Yılmaz, insanın asaletinin, sağladığı hizmetlerle belirlendiğini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Muğla'da partisinin il başkanlığını ziyaret...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Muğla'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Muğla'da partisinin il başkanlığını ziyaret...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Muğla'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özbekistan'da 29. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı Başladı
2
İsrail'in Sur'daki Saldırılarında 16 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Erzurum'da Yediuyur Yavrusu Şırıngayla Besleniyor
4
İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalı: Emlakçı Tutuklandı
5
Gazze'de Can Kaybı 44,056'ya Yükseldi: Son 24 Saatte 71 Ölü
6
Hulusi Akar: İsrail, Türkiye için Büyük Bir Tehdit
7
İzmir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar