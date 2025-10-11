Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Meclis'te görüşülen ve adeta bir torba yasa niteliği taşıyan düzenlemelere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Ankara kulislerinde emekli olan ya da emekli olacakları yakından ilgilendiren gelişmeler gündemde.

Denetimler ve 'S', 'Ş', 'K' Kodlarının Önemi

Karakaş, SGK hizmet dökümlerinde yer alan ve çoğu vatandaş tarafından anlamı bilinmeyen kodlara dikkat çekti. Denetimler sonucunda, 2016 yılından bu yana yapılan incelemelerle tam 206 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği ifade edildi.

S kodu: Sahte sigortalılık şüphesini ifade ediyor; kişinin aslında çalışmadığı bir işyerinden sigortalı gösterildiğine dair güçlü bir şüphe anlamına geliyor.

Ş kodu: Şüpheli işyeri anlamına geliyor; sigortalı gösterildiğiniz işyerinin fiilen var olmadığı veya paravan olarak kurulduğu tespitini işaret ediyor.

K kodu: Kontrol sürecindeki işyeri demektir; bu işyeriyle ilgili denetimlerin ve incelemelerin devam ettiğini, durumun henüz netleşmediğini gösteriyor.

Emeklilik Başvurularında Risk

Karakaş, bu kodların bulunduğu hizmet dökümlerinin emeklilik başvurularında ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Sigorta dökümündeki tek bir harf kodunun emeklilik haklarının kaybedilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Çocuklu Ailelere Müjde: Özel Hastaneler Ücretsiz Olabilir

Meclis'te görüşülen sosyal güvenlik paketinde aileleri rahatlatabilecek bir teklif de yer alıyor. Karakaş'a göre teklif yasalaşırsa 3 yaşına kadar olan bebekler başta olmak üzere çocuklar özel sağlık kuruluşlarından tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Karakaş, bu düzenleme için 'Bu madde kanunlaşırsa, çocuk sağlığı hizmetlerinde devrim niteliğinde bir adım atılmış olacak ve ailelerin üzerindeki büyük bir maddi yük kalkacak' ifadelerini kullandı ve bunun sosyal devlet ilkesinin somut bir örneği olacağını belirtti.