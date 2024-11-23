Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

AK Parti tarafından yapılan yeni bir düzenlemede yüzbinlerce kişiyi yakından ilgilendiren yeni af yasasının devreye alınabileceği belirtildi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlularını ilgilendiren bu gelişmelerde yüz binlerce kişinin beklediği düzenlemenin meclise sunulacağı ifade edildi. GSS prim borçlarının af kapsamına alınmasıyla, borçlu olan 400 bin kişinin yükü hafifleyecek iken bu düzenlemeden faydalanmak isteyen yüzbinlerce kişi, af düzenlemesi gelişmelerini yakından takip ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklaşa çalışmaları ile başlatılan af düzenlemesi için mevzuat taslağının tamamlandığı belirtildi. Teklifin kabul edilmesi durumunda, 1 Ocak 2025’te dolacak 10 yıllık zaman aşımı süresi olan GSS prim borçları için tahsilattan vazgeçilecek. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada bu düzenlemenin kabul edilmesi durumunda, hükümetin 250 milyon liralık alacak miktarından feragat edeceği açıklandı.

GSS borçları sebebiyle yüzbinlerce vatandaş, borcunu kapatma yollarını aramaya devam ediyor. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan aileleri yakından ilgilendiren bu düzenleme ile maddi yükün hafifletilmesi hedefleniyor.

AF TORBA YASA İLE SUNULACAK

Düzenlenen tasarının Torba Yasa kapsamında değerlendirileceği ifade edilirken, Torba yasa kapsamında, iş güvenliği ve sağlığı alanında da önemli gelişmelerin yapılacağı da belirtildi.

İl merkezlerinde kurulacak olan ÇASMER adı verilen merkezler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm raporları verecek. Bu sayede iş kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ENGELLİ MAAŞLARI ARTACAK

Bu düzenleme ile birlikte engellilerin aylık bağlama oranları ve yaş kriterleri gibi konularda da düzenlemelerin devreye alınacağı tahmin ediliyor. Onay alması halinde torba yasa ile engelli aylıklarına zam yapılacak ve yaş sınırları kaldırılacak. Böylece daha fazla engelli vatandaşa aylık bağlanması hedefleniyor. Gerek sosyal güvenlik alanında gerekse de engelli bireylerin haklarının korunmasında önemli rol oynayacağı tahmin edilen yeni düzenlemelerin kısa bir süre içinde meclise sunulacağı belirtilmiş bulunuyor.