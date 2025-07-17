Yüzme Federasyonu'ndan Tesettürlü Mayoya Özgürlük Uyarısı

Yüzme Federasyonundan Önemli Açıklama

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, son günlerde yaşanan kıyafet zorlamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, spor kulüpleri ve okullarında kıyafet zorunluluğunun uygulanamayacağını vurgulayarak, herkesin istediği mayo ile havuza girmeye hakkı olduğunu belirtti.

Özgürlük İlkesi Vurgusu

AA muhabirine konuşan Yalçın, “Kamuya açık ya da özel olması fark etmeksizin, tüm yüzme tesislerinde temel ilke özgürlüktür.” dedi. Yalçın, yalnızca ulusal ve uluslararası yarışmalarda geçerli bir kıyafet yönetmeliğinin bulunduğunu hatırlatarak, vatandaşa tesettürlü mayo ile yüzme hakkının kimse tarafından engellenemeyeceğini dile getirdi. “Burası Türkiye Cumhuriyeti, vatandaş isterse tesettürlü mayo ile yüzer. Buna kimse engel olamaz.” açıklamasını yaptı.

Şikayet Yolları

Yalçın, kıyafet nedeniyle engelleme ya da yönlendirme ile karşılaşan vatandaşların Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Yüzme Federasyonu'na başvuruda bulunabileceğini belirtti. Şikayetlerin resmi olarak iletilmesi durumunda gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını vurguladı. Bu tür engellemelerin temel özgürlüklere aykırı olduğunu ifade etti.

Örnek Olaylar ve Ayrımcılık İhlalleri

Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki Kınalıada Su Sporları Kulübü'nde yaşanan bir olay, kıyafet kısıtlamaları tartışmalarını alevlendirdi. Bir öğrencinin uzun mayo giymesi nedeniyle kulüp yetkilileri, velisinden mayo değiştirmesini talep etti. Kulübün belirlediği standartların dışında mayolara izin verilmediği öğrenildi.

Öte yandan, son yıllarda tesettürlü mayo giyenlere yapılan ayrımcılık iddialarına TİHEK tarafından çok sayıda şikayet ulaştı ve bazı durumlarda ihlal kararı verildi. Öne çıkan bir olayda, 2021 yılında tatil yaptığı villanın havuzuna tesettürlü mayo ile girmek isteyen Tuğçe Çetin, site yöneticisi ve diğer ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Sonuç olarak, site yönetimi ve ilgili kişiler, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, spor kulüpleri ve okullarında kıyafet zorunluluğu uygulanamayacağını belirterek, herkesin istediği mayo ile havuza girmeye hakkı olduğunu vurguladı. Son günlerde yaz spor okullarında ve özel tesislerde kıyafet zorlaması yapıldığına dair şikayetlerin yaşanması üzerine AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yalçın, “Kamuya açık ya da özel olması fark etmeksizin, tüm yüzme tesislerinde temel ilke özgürlüktür.” dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, spor kulüpleri ve okullarında kıyafet zorunluluğu uygulanamayacağını belirterek, herkesin istediği mayo ile havuza girmeye hakkı olduğunu vurguladı. Son günlerde yaz spor okullarında ve özel tesislerde kıyafet zorlaması yapıldığına dair şikayetlerin yaşanması üzerine AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yalçın, “Kamuya açık ya da özel olması fark etmeksizin, tüm yüzme tesislerinde temel ilke özgürlüktür.” dedi.