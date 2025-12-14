DOLAR
Yüzyılın Konut Projesi Başvurularında Son Hafta: e-Devlet 18 Aralık, Banka 19 Aralık

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut başvurularında son hafta: e-Devlet için 18 Aralık, banka başvuruları 19 Aralık; kuralar 29 Aralık-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:33
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan açıklamaya göre, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurularda son haftaya gelindi.

Başvuru tarihlerine ilişkin açıklama

Açıklamada, e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların son tarihinin 18 Aralık olduğu; banka aracılığıyla yapılan başvuruların ise 19 Aralık Cuma günü sona ereceği bildirildi.

Kura takvimi

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği belirlemek üzere 29 Aralık tarihinde kura çekimlerinin başlayacağı ve söz konusu kuraların 27 Şubat 2026'da sona ereceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında başvuruların takip edilmesi ve son tarihlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

