Yüzyılın Konut Projesi'nde 14 İlde Kura Heyecanı — 500 Bin Sosyal Konut Hak Sahipleri Belirleniyor

Bakan Murat Kurum, 14 ilde daha kura çekileceğini ve 500 bin sosyal konutun hak sahiplerinin belirlenmeye devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:40
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:40
Yüzyılın Konut Projesi'nde 14 İlde Kura Heyecanı — 500 Bin Sosyal Konut Hak Sahipleri Belirleniyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde 14 ilde yeni kura heyecanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Siirt’ten Antalya’ya, Artvin’den Bingöl’e 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi’nin heyecanını yaşayacak. 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi ile sosyal konut hamlesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Türkiye genelinde afet riskine karşı 500 bin güvenli konut inşa edilecek.

Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlayıp 19 Aralık 2025 tarihine kadar sürdü; bu dönemde 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusu geçerli sayıldı. İlk kuralar 29 Aralık 2025'te deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekildi. Ardından Şırnak ve Hakkari'de de TOKİ koordinesinde kuralar yapılarak hak sahipleri belirlendi.

Bakan Kurum ayrıca, 10 Ocak Cumartesi günü Antalya'da yapılacak kura törenine katılmasının beklendiğini bildirdi.

Kura takvimi ve şehirler

Noter huzurunda yapılacak "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler belirlenecek. Program şu şekilde:

5 Ocak: Siirt ve Van
6 Ocak: Mardin ve Ağrı
7 Ocak: Batman ve Iğdır
8 Ocak: Bitlis ve Kars
9 Ocak: Muş ve Ardahan
10 Ocak: Antalya ve Bingöl
11 Ocak: Artvin ve Tunceli

Vatandaşların asil ve yedek listelerde yer alması için kura süreçleri noter denetiminde yürütülecek ve hak sahibi belirleme işlemleri kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

