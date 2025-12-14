Yüzyılın Konut Projesi'nde Son Hafta: e-Devlet 18 Aralık, Banka 19 Aralık

Yüzyılın Konut Projesi'nde Başvurular Son Hafta

Başvuru takvimi ve kura tarihleri

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi için başvurular son haftaya girdi.

e-Devlet üzerinden yapılan başvurular için son tarih 18 Aralık olarak belirlenirken, banka aracılığıyla yapılan başvuruların son günü 19 Aralık Cuma günü olarak açıklandı.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği kura çekimleri 29 Aralık’ta başlayacak ve bu kuralar 27 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Başvuru yapacak vatandaşların belirtilen son tarihlere dikkat etmeleri önem taşıyor.

