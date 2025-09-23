Yvette Cooper: İki devletli çözüm 'enkaz altında' — Filistin Devleti tehlikede

Yvette Cooper: İki devletli çözüm "enkaz altında"

İngiltere Dışişleri Bakanı BM konferansında uyardı

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde BM bünyesinde düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu yüksek düzeyli konferansta konuştu.

Cooper, gasbedilen Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerinin Filistin Devleti'nin yaşayabilme ihtimalini tehdit ettiğini vurgulayarak, "İki devletli çözüm, enkaz altında yok olma riskiyle karşı karşıya." dedi.

Ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını hatırlatan Cooper, "Partnerlerimizle birlikte attığımız bu adım, Filistinlilerin bir devlete sahip olma hakkı bulunduğuna ve iki devletli çözümün Filistinliler ve İsrailliler için tek yol olduğuna yönelik gerçeği yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Cooper, iki devletli çözümün tehdit altında olduğuna ilişkin uyarısını şu başlıklarla açıkladı: Gazze'de akan kan, insan yapımı kıtlık, esir alma, yasa dışı yerleşimler ve yerleşimci şiddeti.

Gazze'deki esirlere de değinen Cooper, "Gazze'deki katlanılamaz insani kriz, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin savaşı yoğunlaştırma ve yardımları göndermeme kararıyla daha da kötüye gidiyor. Yiyecekler sınırda çürürken çocuklar açlıktan ölüyor." diye konuştu.

Cooper, ayrıca "(Filistin topraklarını gasbeden İsrailli) Yerleşimcilerin sebep olduğu şiddet, Filistin devletinin yaşayabilme ihtimalini tehdit ediyor." ifadesini kullandı ve Filistin Devleti'ni tanıma kararının bu aciliyetten doğduğunu belirtti.

İngiltere'nin İsrail'i 75 yıl önce tanıdığını hatırlatan Cooper, "Ancak Filistinlilerin haklarını koruma sözü yerine getirilmemişti. Benim ülkem on yıllardır iki devletli çözümü savunurken sadece bir ülkeyi tanıdı. Bu artık değişti. BM'nin 150'den fazla üyesinin arasına katılıyor ve Filistin Devleti'ni tanıyor, barışa giden yolu koruyoruz." dedi.

Cooper, aynı zamanda İngiltere'nin İsrail'in güvenliğine desteğini sürdüreceğini yinelerken, Filistin Devleti'ni tanıma kararının barış için teşvik edici bir adım olması gerektiğini vurguladı.