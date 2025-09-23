Yvette Cooper: İki devletli çözüm 'enkaz altında' — Filistin Devleti tehlikede

Cooper, yasa dışı İsrail yerleşimlerinin iki devletli çözümü ve Filistin Devleti'nin yaşama şansını tehdit ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 01:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 01:49
Yvette Cooper: İki devletli çözüm 'enkaz altında' — Filistin Devleti tehlikede

Yvette Cooper: İki devletli çözüm "enkaz altında"

İngiltere Dışişleri Bakanı BM konferansında uyardı

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde BM bünyesinde düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu yüksek düzeyli konferansta konuştu.

Cooper, gasbedilen Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerinin Filistin Devleti'nin yaşayabilme ihtimalini tehdit ettiğini vurgulayarak, "İki devletli çözüm, enkaz altında yok olma riskiyle karşı karşıya." dedi.

Ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını hatırlatan Cooper, "Partnerlerimizle birlikte attığımız bu adım, Filistinlilerin bir devlete sahip olma hakkı bulunduğuna ve iki devletli çözümün Filistinliler ve İsrailliler için tek yol olduğuna yönelik gerçeği yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Cooper, iki devletli çözümün tehdit altında olduğuna ilişkin uyarısını şu başlıklarla açıkladı: Gazze'de akan kan, insan yapımı kıtlık, esir alma, yasa dışı yerleşimler ve yerleşimci şiddeti.

Gazze'deki esirlere de değinen Cooper, "Gazze'deki katlanılamaz insani kriz, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin savaşı yoğunlaştırma ve yardımları göndermeme kararıyla daha da kötüye gidiyor. Yiyecekler sınırda çürürken çocuklar açlıktan ölüyor." diye konuştu.

Cooper, ayrıca "(Filistin topraklarını gasbeden İsrailli) Yerleşimcilerin sebep olduğu şiddet, Filistin devletinin yaşayabilme ihtimalini tehdit ediyor." ifadesini kullandı ve Filistin Devleti'ni tanıma kararının bu aciliyetten doğduğunu belirtti.

İngiltere'nin İsrail'i 75 yıl önce tanıdığını hatırlatan Cooper, "Ancak Filistinlilerin haklarını koruma sözü yerine getirilmemişti. Benim ülkem on yıllardır iki devletli çözümü savunurken sadece bir ülkeyi tanıdı. Bu artık değişti. BM'nin 150'den fazla üyesinin arasına katılıyor ve Filistin Devleti'ni tanıyor, barışa giden yolu koruyoruz." dedi.

Cooper, aynı zamanda İngiltere'nin İsrail'in güvenliğine desteğini sürdüreceğini yinelerken, Filistin Devleti'ni tanıma kararının barış için teşvik edici bir adım olması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: İslam Ülkeleri İsrail'in Filistin'deki Katliamlarına Karşı Ortak Durmalı
2
Mersin kuyumcu soygunu: 4 tutuklama, 16 milyon lira çalındı
3
Bursa Karacabey'de 4 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Erdoğan: Filistin için iki devletli formül yegane seçenek
5
Erdoğan: Türkiye Gazze'de Acil Ateşkes ve Kesintisiz İnsani Yardım İçin Çabalıyor
6
Norveç'ten Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Destek

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta