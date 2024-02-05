Zafer Partisi Ankara belediye adayını açıkladı

Parti lideri Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin ABB başkan adayını açıkladı. Adaylık töreni, Ulus'ta bulunan ve Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak da bilinen 1. TBMM binasının önünde gerçekleşti.

Bartu Soral, Zafer Partisi'nin ABB başkan adayı oldu. Özdağ, adaylarını tanıtırken Ankara'yı yenileyecek ve 21. yüzyılın gerekliliklerine uygun bir şekilde yöneteceklerini söyledi.