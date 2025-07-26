Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir’de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ümit Özdağ, Nevşehir’deki Ziyaretleriyle Gündemde

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir’de gerçekleştirdiği etkinliklerde partililerle bir araya geldi. İlk olarak Lale Caddesi'nde partililere hitap eden Özdağ, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar sınırına ulaşan orman yangınında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Parti Binasının Açılışı ve Esnaf Ziyareti

Daha sonra partisinin il binasının açılışını gerçekleştiren Özdağ, burada partililerle sohbet etti ve esnafı ziyaret etti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte kentin bazı sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Özdağ, sosyal etkileşimlerini artırdı.

Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Özdağ, ziyaretlerine Ürgüp ilçesine geçerek devam etti. Burada Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve anı hatıra fotoğrafları çektirdi.

Avanos’ta Kızılırmak Kıyısında İlgili Konuşmalar

Son olarak Avanos ilçesinde Kızılırmak kenarında vatandaşlarla kurudukları tezgâhlarda satış yapanlar ile sohbet eden Özdağ, ziyaretlerini tamamladı. Bu etkinlikler, Özdağ'ın halkla iç içe olma isteğini ve partisinin bölgede aktif varlığını ortaya koydu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de Lale Caddesi'nde partililere hitap etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de Lale Caddesi'nde partililere hitap etti.