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Zafer Partisi Kocaeli Aday Toplantısında Şok Kavga: Yumruk ve Tekmeler Havada Uçuştu

Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ’ın katılımıyla düzenlenen Kocaeli aday tanıtım toplantısında, partililer arasında gergin anlar yaşandı. Özdağ, havada uçuşan yumruk ve tekmelerin ortasında kalmış ve “Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?” diyerek durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 12:08
Zafer Partisi Kocaeli Aday Toplantısında Şok Kavga: Yumruk ve Tekmeler Havada Uçuştu

Zafer Partisi Toplantısında Partililer Arasında Kavga Çıktı: Özdağ'ın Çağrısıyla Yatıştırıldı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın katılımıyla Kocaeli’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısı, partililer arasında çıkan kavgayla gölgelendi. Başiskele ilçesindeki otelde gerçekleşen olayda, bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma yumruk ve tekmelerin havada uçuşmasına neden oldu.

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz'un konuşması sırasında yaşanan arbede, partililer arasında kavgaya dönüştü. Bu gergin anlarda Ümit Özdağ, bağırarak kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Özdağ, partililere hitaben, "Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?" diyerek sert tepki gösterdi.

Partilileri sakinleştirmeye çalışan Özdağ, "Herkes yerine otursun. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin, bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye, konuşacağım beni dinleyeceksiniz." dedi.

Olayın ardından toplantı devam etti ancak gergin atmosfer sürdü. Yaşanan bu kavga, seçim öncesi Zafer Partisi için olumsuz bir tablo oluşturdu.

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