Zafer Şahin: "Birileri bütün düğmelere aynı anda basıyor"

Yazar Zafer Şahin, Türkiye'nin yerel seçimlerinin ardından kısa bir süre içinde gerçekleşen olayların, önceden planlanmış kusursuz bir "Beşinci Kol" faaliyetinin etkisi altında olduğunu öne sürdü.

Şahin'e göre, bu olayların tesadüfi olarak değerlendirilemeyecek kadar hızlı gerçekleşmesi dikkat çekiciydi. Özellikle, yargıda ortaya çıkan tuhaf ihmaller ve ayrılıkçı bir parti tarafından yapılan kışkırtmaların ardından terör örgütü sempatizanlarının çeşitli illerde sokaklara dökülmesi gibi olaylar, bu beşinci kol faaliyetinin işaretleriydi.

Yargının ihmaliyle birlikte, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki gibi tanınmış AK Partili isimlere karşı FETÖ'nün sahte belgelerle itibar suikastı girişiminde bulunması, bu faaliyetin boyutlarını gözler önüne serdi.

Ayrıca, Sancaktepe'deki belediye başkanının makam odasında jakuzi olduğu yalanı gibi sahte iddiaların hızla yayılması, algı operasyonunun bir parçasıydı. Bunun yanı sıra, "Ülkede adalet yok" algısı oluşturulmaya çalışılarak toplumun futbol üzerinden ayrıştırılması ve manipüle edilmesi gibi girişimler de gözlemlendi.

Türkiye'nin sosyal medya yalanları ve sahte gündemlerle birbirine düşürülmeye çalışıldığını belirten Şahin, bu beşinci kol faaliyetinin en önemli hedeflerinden birinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a gerçekleştireceği operasyonu engellemek olduğunu savundu.

Son olarak, farklı siyasi akımların ve grupların seçim sonrası hükümete karşı birleşerek saldırıya geçmelerinin, bu faaliyetin arkasında koordineli bir planın olduğuna işaret ettiğini vurguladı. Bu durumun, birilerinin bir dizi manipülasyon ve propaganda yöntemiyle Türkiye'yi etkisi altına almaya çalıştığını gösterdiğini belirtti.