Zafer Sırakaya, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Vefatının Birinci Yılında Andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı ve tepkisini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:45
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.

Sırakaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehadetinin yıl dönümünde Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizi rahmetle anıyoruz. İsrail hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü işgal, katliam ve devlet terörü sadece masumları değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef almaktadır. Kadın, çocuk, yaşlı demeden yapılan saldırılar açık bir savaş suçudur. Uluslararası toplumun bu vahşete sessiz kalması zulme ortak olmaktır. AK Parti olarak ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının yanındayız. İsrail'in zulmünü telin ediyor, adalet ve özgürlük mücadelesinde Filistin'in sesi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

Sırakaya, paylaşımında uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterirken, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistinlilerin haklı davasının desteklenmeye devam edileceğini vurguladı.

