Zafere Doğru Konseri 29 Ağustos'ta AKM'de

İDOB'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anmak amacıyla düzenlenen Zafere Doğru konserini 29 Ağustos tarihinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de sanatseverlerle buluşturacak.

Programda, kahramanlık ve bağımsızlık ruhunu yansıtacak eserler sahnelenecek. Eserler İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından Murat Kodallı yönetiminde; korolar ise Volkan Akkoç şefliğinde yorumlanacak.

Detaylı bilgi ve erişim için akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.