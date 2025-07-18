ZAHA: Yeni Silahlarıyla Amfibi Hücumda Güçleniyor

Amfibi Hücumun Gözdesi: ZAHA

Türk Silahlı Kuvvetleri, IDEF 2025 kapsamında zafer için güçlü bir adım atıyor. ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı), yeni silah konfigürasyonlarıyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule Ailesi

Ülkemizin teknolojik kabiliyetlerinin bir yansıması olan ÇAKA 30/AT-O, 30 mm otomatik top ve ROKETSAN OMTAS tanksavar füzeleri ile ZAHA'ya entegre edilerek büyük bir güç artışı sağlıyor. Bu yeni sistem, hem ateş gücünü artırıyor hem de operatif yetenekleri güçlendiriyor.

Bu konfigürasyonlar, ZAHA'nın amfibi hücum yeteneklerini daha da kuvvetlendirerek, geleceğin askeri operasyonlarında önemli bir rol üstlenmesini sağlıyor. İlk kez sergilenecek bu yeni sistemlerin, savunma sanayisindeki yenilikçi çalışmalara örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Bu yenilikler ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operatif kapasitesinin artması ve ulusal güvenliğin güçlenmesi hedefleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde başarıyla görev yapan ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın ateş gücünü artıran anti-tank silah sistemlerini içeren yeni konfigürasyonları ilk kez sergilenecek. ZAHA'yı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2023'te 12.7 mm makineli tüfek ve 40 mm otomatik bomba atar ile donatılmış ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule (UKK) sistemleri ile teslim eden FNSS, ÇAKA'yı daha sonra bir ürün ailesine dönüştürdü. ÇAKA UKK Sistemleri, hafifliği, nişancı için sağladığı koruma, hedef tespiti, güvenilirliği, atış hassasiyeti ve araç içinde daha az iç hacim kaplaması ile kullanıcısına önemli ölçüde taktik avantaj sunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde başarıyla görev yapan ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın ateş gücünü artıran anti-tank silah sistemlerini içeren yeni konfigürasyonları ilk kez sergilenecek. ZAHA'yı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2023'te 12.7 mm makineli tüfek ve 40 mm otomatik bomba atar ile donatılmış ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule (UKK) sistemleri ile teslim eden FNSS, ÇAKA'yı daha sonra bir ürün ailesine dönüştürdü. ÇAKA UKK Sistemleri, hafifliği, nişancı için sağladığı koruma, hedef tespiti, güvenilirliği, atış hassasiyeti ve araç içinde daha az iç hacim kaplaması ile kullanıcısına önemli ölçüde taktik avantaj sunuyor.