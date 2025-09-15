Zamfara'da Düğün Konvoyu Faciası: Otobüs Nehre Düştü, 19 Ölü

Zamfara'da düğün konvoyu faciası

Otobüs nehre yuvarlandı, 19 kişi hayatını kaybetti

Zamfara eyaletine bağlı Fass köyü yakınlarında, düğün konvoyunda yer alan bir otobüsün nehre düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

Olay hakkında konuşan Ulusal Karayolu Taşımacılığı İşçileri Birliği (NURTW) yetkilisi Abubakar Muhammed, durumu yerel basına aktardı.

Muhammed, kazada ölenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtti. Gelini damadın evine götüren otobüsün, kısmen çökmüş bir köprüde durduktan sonra geri kayarak nehre yuvarlandığını ifade etti.

Yetkili, kazanın olası nedenine ilişkin olarak sürücünün el frenini çekmeyi unutmuş olabileceği ihtimaline dikkat çekti.