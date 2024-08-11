Zaporijya Nükleer Santrali'nde Yangın: Suçlamalar ve Gelişmeler

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki Yangın

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çıkan yangının Rusya tarafından çıkarıldığını öne sürdü.

Yangının Nedeni Üzerine Suçlamalar

Zelenskiy, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rus işgalcilerin Zaporijya NGS bölgesinde yangın çıkarttığına dair Nikopol'den kayıtlar aldık," ifadelerini kullandı. Yangının nedenine ilişkin detay verirken, daha önceki dönemlerde Rusya'nın nükleer santrali Ukrayna'ya ve dünya genelinde şantaj aracı olarak kullandığını vurguladı.

Radyasyon seviyelerinin ilk raporlara göre normal olduğunu belirten Zelenskiy, durumun ilerleyişinin farklı olabileceğini de sözlerine ekledi. Zelenskiy, dünya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin duruma müdahale etmesini beklediğini belirtti.

UAEA'dan Yapılan Açıklama

UAEA, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde akşam saatlerinde yaşanan patlamalar sonrası yoğun duman gözlemlendiğini aktardı. Yapılan açıklamada, soğutma kulelerine yönelik bir drone saldırısının gerçekleştirildiği iddiaları olduğu ancak nükleer güvenlik açısından bir tehlikenin söz konusu olmadığını belirtti.

Rusya'nın Yanıtı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, durumu değerlendirirken Kiev yönetimini ve Batılı ülkeleri suçladı. Zaharova, "Ukrayna halkını hedef aldılar ve Avrupa'da nükleer terör başlattılar," diye ifade etti. Ayrıca, Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yangının Ukrayna ordusunun top atışlarından kaynaklandığını öne sürdü, herhangi bir patlama riski olmadığını vurguladı.

Sonuç

Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali olup Mart 2022'de Rusya tarafından ele geçirilmişti. O tarihten bu yana santral çevresinde siviller için endişe verici saldırılar yaşanmakta.