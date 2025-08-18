Zelenskiy: ABD'nin güçlü sinyali ve güvenlik garantileri hayati önemde

Toplantı öncesi açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa liderlerinin katılımıyla düzenlenecek toplantı öncesinde basına konuştu.

"ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli." dedi.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılıyor.

Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş; görüşme sonunda nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.