Zelenskiy: Moskova, Putin'le Görüşmeyi Engellemek İçin 'Her Şeyi' Yapıyor

Zelenskiy: Moskova, Putin ile görüşmenin gerçekleşmemesi için 'her şeyi' yapıyor; ABD ve Avrupa'dan güvenlik garantileri ve destek sinyalleri alıyoruz.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:17
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Moskova hükümetinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılması muhtemel görüşmenin gerçekleşmemesi için elinden geleni yaptığını söyledi.

Zelenskiy, Moskova hükümetinin savaşın sonlanmasını geciktirmek amacıyla sürekli yeni ültimatomlar ileri sürdüğünü belirterek, "Rusya, Putin ile görüşmenin gerçekleşmemesi için her şeyi yapıyor." ifadesini kullandı.

Görüşme isteği ve çalışma iradesi

Zelenskiy, Rusya'nın aksine Ukrayna'nın liderlerle görüşmekten çekinmediğini vurgulayarak, "Mümkün olduğunca verimli şekilde çalışmaya hazırız." dedi.

Güvenlik garantileri ve ABD ile iş birliği

Güvenlik garantileri konusunda ABD ile ortak bir anlayışa vardıklarını belirten Zelenskiy, "ABD, Ukrayna için güvenlik garantilerinin bir parçası olmaya hazır. Bu düzeyde bir hazırlığa ilk kez ulaşmış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, hedeflerinin NATO'nun 5'inci maddesine benzer nitelikte "net ve etkin" garantiler elde etmek olduğunu; bu çerçevede hangi ülkelerin karada, denizde ve hava sahasında güvenliği üstleneceğinin, hangilerinin Ukrayna ordusunun finansmanına katkı sunacağının açıkça belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, ABD'den silah almayı sağlayan programın Avrupalı partner ülkelerden 1,5 milyar dolarlık bir kaynak öngördüğünü belirterek, bu program sayesinde hava savunma sistemleri, özellikle Patriot füzeleri ve diğer ihtiyaç duyulan silahların temin edilebildiğini ifade etti.

İHA üretimi ve savaşta oynadıkları rol

Zelenskiy, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) üretiminde büyük kapasiteye sahip olduğunu ancak finansal yetersizlik yaşadığını belirterek, bu açığın kapatılması için uluslararası destek istediklerini aktardı.

Rusya'ya karşı yürütülen savaşta İHA'ların önemine değinen Zelenskiy, İHA'lar sayesinde hem cepheyi koruduklarını hem de can kayıplarını azalttıklarını söyledi.

F-16 desteği ve saldırganın talepleri

Ukrayna ordusunun gücünü koruması için fırsatlara erişilmesinin önemini vurgulayan Zelenskiy, F-16 filo desteği için "ülkesinin ortaklarına" teşekkür etti ve bu uçakların tek başına gökyüzünde güvenliği tam olarak garanti etmeyeceğinin farkında olduklarını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunu gündeme getirdiğinde şu değerlendirmeyi yaptı: "Saldırgan Rusya olduğundan, Ukrayna'nın güvenliği ve egemenliği, toprak bütünlüğüdür. Rusya güvenlik garantileri konusunu gündeme getirdiğinde, dürüst olmak gerekirse, tam olarak kim onlar için tehdit oluşturuyor bilmiyorum. Onlar bize saldırdı. Onlar bizim topraklarımızdalar. Bu nedenle saldırganın hangi garantilere ihtiyacı olduğunu da bilmiyorum."

