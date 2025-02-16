Zelenskiy: 'Müzakere Masasına Kimin Oturacağına Ukrayna Karar Vermeli'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Açıklamalarda Bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki savaşın sona ermesi için yapılacak olası müzakerelerde tarafların belirlenmesinin Ukrayna'ya ait olduğunu vurguladı. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, bu konuda net bir mesaj verdi.

Savaş Ukrayna’da Sürüyor

Zelenskiy, savaşın ABD veya Avrupa Birliği'nde değil, doğrudan Ukrayna'da yaşandığını belirterek, "Bu nedenle müzakere masasına kimin oturacağına, Ukrayna'nın karar vermesi gerekiyor," diye konuştu.

Güvenlik Garantileri ve Yabancı Askerler

Ülkesinin güvenlik garantileri için yabancı askerlerin Ukrayna’da konuşlandırılması gerektiğini dile getiren Zelenskiy, ABD'yi de bu konuda müdahil olmaya davet etti. Ayrıca, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un önümüzdeki hafta Ukrayna'yı ziyaret edeceğini hatırlatarak, kendisini cephede incelemelerde bulunmaya çağırdı.

Nadir Toprak Elementleri Anlaşması İddiaları

Zelenskiy, basında çıkan, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiğine yönelik iddialara da yanıt verdi. Anlaşma taslağının üzerinde çalışmaların hala sürdüğünü belirterek, "Anlaşmayı imzalamayı kabul etmedim çünkü henüz hazır değil," dedi.

Gerçek Barışın Mümkün Olduğu Mesajı

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile konuştuğunu ifade eden Zelenskiy, müzakerelerde başarı elde etmenin mümkün olduğunu vurguladı. Zelenskiy, ABD ve Avrupa'nın katkılarıyla barış sağlanmasının mümkün olduğunu belirterek, "Gerçek barış mümkün," dedi. Bu ifadeleriyle, Ukrayna halkına umut vermeyi amaçladı.