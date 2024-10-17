Zelenskiy, NATO Üyeliği İçin Davet Bekliyor

Ukrayna'nın NATO'ya Davet Beklentisi

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yaptığı açıklamada ülkesinin, NATO'ya katılma arzusunu vurguladı. Zelenskiy, "Askerlerimiz cephe hattında ABD'den İsveç'e, Kanada'dan Türkiye'ye kadar dünyanın dört bir yanından gelen yardımlar sayesinde mücadelesini sürdürüyor," ifadelerini kullandı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarında, Zelenskiy ile birlikte düzenlenen basın toplantısında şu değerlendirmelerde bulundu: "Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşında önemli bir rol üstleniyor. İran ve Kuzey Kore, Rusya'ya askeri desteğin karşılığında füzeler ve insansız hava araçları sağlıyor." Ülkenin NATO ile Değerleri Ortak

Zelenskiy, NATO üyeliğinin Ukrayna için kritik olduğunu belirterek, "Zafer Planı'mızın ilk maddesi NATO'ya davet edilmemizdir," dedi. Bunun yanı sıra, ortak bir düşmana karşı verdikleri mücadelede, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olduğunu vurguladı.

Washington Zirvesi'nden Beklentiler

Zelenskiy, önceki Washington Zirvesi'nde taahhüt edilen 40 milyar avroluk yardımın gerçekleştirilmesini beklediğini dile getirdi. Ayrıca, eğitim misyonlarının arttırılarak devam etmesi gerektiğini de belirtti. Birlik Mesajı

Basın toplantısında bir soru üzerine, Zelenskiy, ülkesinin geleceğinin, uluslararası ortaklarıyla olan birliğine bağlı olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Rutte, "Birliğimizi kaybetmeyeceğiz. Bu, Vladimir Putin'e verdiğim mesaja işaret ediyor," dedi.