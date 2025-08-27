Zelenskiy, Olha Stefanişina'yı Washington Büyükelçisi Olarak Atadı

Atama Resmen Onaylandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Olha Stefanişina'nın ülkenin yeni ABD Washington Büyükelçisi olarak atandığını açıkladı. Zelenskiy, atamaya ilişkin kararnameyi imzaladığını yayınladığı videolu açıklamada bildirdi.

Zelenskiy, resmi prosedürlerin tamamlandığını belirterek, 'Bugün Olha Stefanişina ile konuştum. Kendisi artık ABD'deki yeni Ukrayna Büyükelçimiz.' ifadelerini kullandı.

ABD ile İlişkiler ve Güvenlik Vurgusu

Devlet Başkanı, ABD ile ilişkilerin Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğinin teminatı açısından kritik olduğunu vurguladı. Zelenskiy, masada silah anlaşması ve insansız hava araçlarına ilişkin iki önemli teklif bulunduğuna dikkat çekti.

Atama onaylanana kadar Stefanişina, Ukrayna Devlet Başkanlığının ABD ile İşbirliğinin Geliştirilmesi Özel Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

Atama, iki ülke arasındaki diplomatik ve güvenlik odaklı işbirliğinin yeni bir aşamaya girebileceğine işaret ediyor.