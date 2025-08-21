DOLAR
Zelenskiy: Putin'le Görüşme Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da Olabilir

Zelenskiy, Putin ile olası görüşmenin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da yapılabileceğini belirtti; güvenlik garantileri ve görüşme detayları 10 gün içinde netleşebilir.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:00
Zelenskiy'den Putin'le Olası Görüşme Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak olası görüşmenin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da gerçekleştirilebileceğine işaret etti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın müttefiklerinin hangi güvenlik garantilerini sağlamaya istekli olduklarını anlamak amacıyla yoğun toplantılar yapacağını söyledi. Toplantıların ayrıntıları üzerinde çalışıldığını belirten Zelenskiy, bu konuların 10 gün içinde netleşebileceğini aktardı.

Devlet Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen ve ABD'nin Ukrayna için "NATO'nun 5. maddesine benzer" güvenlik garantilerini destekleyeceğini ima eden son olumlu sinyallerin ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılma umutlarının bu tartışmaları yeniden canlandırdığını söyledi.

Zelenskiy, Trump'ın Ukrayna için güvenlik garantilerini destekleme ihtimaline açık görünmesinin ardından Türkiye'nin de Karadeniz boyunca güvenlik sağlamaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Ukrayna'nın Putin ile doğrudan görüşmelere hazır olduğunu yineleyen Zelenskiy, "Peki ya Ruslar hazır değilse? Avrupalılar bu konuyu gündeme getirdi. Eğer Ruslar hazır değilse, o zaman ABD'den güçlü bir tepki görmek istiyoruz." dedi.

Trump ile Görüşmeler ve Üçlü Zirve Hazırlıkları

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu. Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş; toplantıya Mark Rutte, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Alexander Stubb, Giorgia Meloni ve Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmede, Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri gündeme gelmişti. Trump, görüşmenin ardından Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

