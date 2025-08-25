Zelenskiy: Rusya ile liderler formatında görüşmeye hazırız

Barış arayışında kararlılık çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile barışın sağlanması için liderler düzeyinde görüşmenin şart olduğunu vurguladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bu formatın ana meselelerin çözümü için gerekli olduğunu belirtti.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'ın bir araya geldiklerini kaydederek, Trump'ın "gerçek barışı sağlama" konusundaki kararlılığına övgüde bulundu. "ABD'nin Ukrayna'nın güvenlik yapısında rol almaya hazır olmasını değerli buluyoruz." ifadelerini paylaştı.

Zelenskiy, "Biz liderler formatında görüşmeye hazırız. Ana meselelerin çözümü için bu format gerekli. Artık Moskova'dan da aynı kararlılık bekleniyor." diyerek Moskova'ya aynı iradeyi göstermesi çağrısında bulundu.

Rusya'yı müzakereye zorlamak için yaptırımlar ve tarifeler dahil tüm araçların masada olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, ayrıca Ukrayna ile ABD arasındaki askeri işbirliğinin önemine dikkat çekti ve silah tedariki ile insansız hava araçları (İHA) konusunda iki güçlü anlaşma fırsatı bulunduğunu aktardı.

Son olarak Zelenskiy, Rusya tarafından alıkonulan çocukların ülkesine iade edilmesi konusunda, Trump ve eşi Melania Trump'ın kişisel çabalarını sürdürmesini umut ettiğini belirtti.