Zelenskiy: Savaşın Çözümü Kiev-Washington-Moskova Üçlü Formatında Olmalı

Görüşme ve genel değerlendirme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ana meselelerin Kiev, Washington ve Moskova üçlü formatında çözümlenmesi gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Von der Leyen ile video konferans yoluyla katıldıkları Gönüllüler Koalisyonu toplantısında yer alanlara teşekkür eden Zelenskiy, görüşmenin faydalı geçtiğini belirtti.

Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği için açık destek var. Herkes, sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğine katılıyor. Herkes, ana meselelerin Ukrayna, ABD ve Rusya olarak üçlü formatta çözülmesi gerektiğini destekliyor.

Güvenlik garantileri ve barış çabaları

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Güvenlik garantilerinin pratik olması, kara, hava ve denizden güvenliğin sağlanması ve Avrupa'nın katılımıyla bunun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, von der Leyen ile görüşmelerinde ölümlerin bir an önce sona ermesi konusunu ele aldıklarını ve adil, hızlı ve etkili bir barış anlaşması konusunda ortak vizyon üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Görüşme bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.

Von der Leyen, '(ABD) Başkan (Donald) Trump'ın (NATO'nun) 5. maddesi gibi Ukrayna'ya güvenlik garantilerine katkıda bulunma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz ve AB dahil Gönüllüler Koalisyonu kendi payına düşeni yapmaya hazır.' diye konuştu.

Zelenskiy de Ukrayna Anayasası ile ilgili olarak 'Ukrayna Anayasası, toprak vermeyi ve ticaretini yapmayı imkansız kılıyor. Toprak meselesi çok önemli olduğundan bu konu ancak Ukrayna ve Rusya liderleri tarafından Ukrayna, ABD ve Rusya üçlü toplantısında görüşülmeli.' ifadelerini kullandı.