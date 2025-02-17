Zelenskiy: 'Savaşta 46 Binden Fazla Ukraynalı Asker Hayatını Kaybetti'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Sarsıcı Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 46 binden fazla Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini söyledi. NBC News'e verdiği röportajda, işgal edilen bölgelerin asla Rus toprakları olarak kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Askeri Kaybın Boyutu

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun kayıpları hakkında bilgi vererek, yaklaşık 380 bin askerin yaralandığını ve on binlerce Ukraynalının savaş nedeniyle kaybolduğunu veya esir alındığını belirtirken, 19 bin 500 çocuğun zorla Rusya'ya götürüldüğünü ifade etti.

Ticaret İlişkileri ve Barış Müzakereleri

Savaşın sonlanması yönünde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini de değerlendiren Zelenskiy, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i barış müzakerelerine zorlayabileceğine inandığını aktardı. Ayrıca, olası müzakerelerde ABD, Ukrayna, Rusya ve Avrupa'nın masada yer alması gerektiğini belirtti.

Putin'in Saldırgan Politikaları

Çernobil Nükleer Santrali'ne yapılan saldırıyı hatırlatan Zelenskiy, Putin'in amacının savaşı sürdürmek olduğuna dikkat çekerek, “İşgal edilen bölgelerimizi Rusya toprağı olarak kabul etmeyeceğiz. Bunu hiçbir zaman yapmayacağız.” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Desteği Kriz Anında Kritik

Zelenskiy, ABD'nin askeri yardımlarının savaş döneminde son derece önemli olduğunu ifade ederek, “ABD'nin desteği olmadan hayatta kalma şansımız çok az.” dedi. Ayrıca iki ülke heyetlerinin, Trump ile bir araya gelmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Maden Kaynakları Üzerine İşbirliği

ABD ile maden kaynakları üzerindeki işbirliği anlaşmasına dair sorulara cevap verirken, oluşturulacak belgenin Ukrayna için güvenlik garantileri sağlaması gerektiğini ifade etti.