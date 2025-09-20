Zelenskiy, Trump ile BM Genel Kurulu'nda Güvenlik Garantilerini Görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 80. dönem açılışı programı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeyi planladığını bildirdi.

Cephe hattında son durum

Kiev'de düzenlediği basın toplantısında hem yerel hem uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşındaki son gelişmelere değindi. Zelenskiy, son günlerde Donetsk bölgesinde Rus ordusuna karşı yürütülen karşı saldırıya dikkat çekti.

Saldırının özellikle bölgedeki Pokrovsk ve Dobropilya şehirleri yönünde sürdüğünü belirten Zelenskiy, şu ana kadar yaklaşık 330 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolün sağlandığını ifade etti.

Aynı zamanda Harkiv bölgesinde yer alan Kupyansk için de yoğun çatışmaların devam ettiğini ve Rusların şehir merkezine yönelik saldırılarının geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Yeni birlikler ve hazırlıklar

Zelenskiy, Ukrayna ordusunda yeni saldırı taburu ve alayların oluşturulmasına karar verildiğini açıkladı. Hazırlık sürecine ilişkin olarak, "Şimdilik hazırlıklar sürüyor ve sanırım bir hafta veya on gün içinde faaliyete geçecekler." dedi.

Esir takası görüşmeleri

Zelenskiy, Rus tarafıyla yeni esir askeri takası için çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un Rus yetkililer ile görüşmeleri yürüttüğünü belirten Zelenskiy, "1000 kişiyi geri getirmek istiyoruz. Listeler üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni görüşmelerin yapılması konusunun şu aşamada "belirsizlik" taşıdığını söyleyen Zelenskiy, Rus tarafının savaşı uzatmaya çalıştığını savundu.

New York ve Trump görüşmesi: Güvenlik garantileri gündemde

Zelenskiy, BM Genel Kurulunun 80. dönem açılışı nedeniyle New York'a gideceğini ve burada Donald Trump ile görüşmeyi planladığını açıkladı. Bu görüşmede Ukrayna için güvenlik garantilerinin ele alınmasını istediğini belirtti.

Trump'tan Vladimir Putin'e yönelik "güçlü mesajlar" duymak istediklerini vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti: "Elbette, tüm Avrupa'nın Rusya'dan enerji satın alan ülkelere yönelik yaptırım uygulamasını ve gümrük vergilerini sıkılaştırmasını destekliyoruz. Ancak tüm bunların birbirine bağlanması Putin üzerindeki baskıyı yavaşlatır. Putin ile görüşmeye hazırız. Bunu hem ikili hem de üçlü format için söylüyorum. (Putin) Henüz hazır değil."

Savaşın sona ermesi için güvenlik garantilerinin önemine işaret eden Zelenskiy, "Neden Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı var? Savaşı sona erdiren nihai bir belge (anlaşma) olmayabilir. Bu yüzden yetkililer, örneğin Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron güvenlik garantilerinin savaşın bitmesini beklememesi gerektiğini söylüyor. Ben de ona katılıyorum." dedi.