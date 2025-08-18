Zelenskiy: 'Trump’ın savaşı diplomatik yolla bitirme fikrini destekledik'

Zelenskiy: "Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleşen görüşmede, Trump'ın savaşı durdurma ve diplomatik çözüm bulma önerisini desteklediklerini açıkladı.

Görüşmenin ana mesajı

Zelenskiy, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." ifadelerini kullandı. Zelenskiy, savaşın durdurulması ve Rusya'nın durdurulmasının önemine vurgu yaparak, "Amerika ile Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Görüşme ve üçlü seçenek

Zelenskiy, üçlü görüşmeye hazır olduklarını belirtti ve bu tür diplomatik adımlara açıklık vurgusu yaptı.

Seçimler ve güvenlik

Ukrayna'da seçim yapmaya açık olup olmadığına ilişkin soruya Zelenskiy, "Tabii ki seçimlere açığız. Evet. Bunun için güvenliği sağlamak zorundayız." yanıtını verdi ve savaş sırasında seçim yapılamayacağını vurguladı.

Güvenlik talepleri ve askeri destek

Zelenskiy, Ukrayna'nın şu anda ABD'den silah satın alma imkanı olduğunu belirtti ve NATO programı üzerinden ödeme yapan Avrupalı ortaklara teşekkür etti. Barış anlaşması sağlanması için güvenlik garantileri kapsamında Trump'tan "silah, insan kaynağı, eğitim ve istihbarat" konusunda destek istediklerini söyledi.

Kıyafet ve basın anları

Zelenskiy, şubattaki görüşmedeki askeri üniformanın aksine bu görüşmede siyah ceket ve gömlek (kravat takmadı) giymesiyle dikkat çekti. Gazeteci Brian Glenn, "Öncelikle, Başkan Zelenskiy, o takım elbiseyle muhteşem görünüyorsunuz. Çok yakışmış" derken, Trump önceki görüşmeyi işaret ederek "(Sana saldıran oydu)" ifadesini kullandı. Zelenskiy ise gülümseyerek "Hatırlıyorum" yanıtını verdi. Ardından Zelenskiy, Glenn'e "(Sen) Aynı takım elbiseyi giyiyorsun. Ben değiştim, sen değişmedin" diye cevapladı; karşılıklı konuşmalar gülüşmelere neden oldu. ABD basını Zelenskiy'nin kıyafetini "takım elbiseye benzer tarz" olarak tanımladı.

Melania Trump'a mektup

Görüşmede Zelenskiy, eşi Olena Zelenska'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a hitaben yazdığı mektubu Donald Trump'a teslim etti. Zelenskiy, mektubu bizzat uzatırken mektubun "hassas içerik" nitelendirmesi basında gülüşmelere neden oldu.

Masadaki konular ve katılımcılar

İki lider arasındaki görüşmede, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor. Toplantıya katılan isimler arasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz yer aldı.

Arka plan

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş; görüşmenin ardından nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.