Zelenskiy: Trump'tan Özür Dilemesine Gerek Yok

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'la yaşadığı tartışmada özür dilemesini gerektirecek bir yanlış yapmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 04:14
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 04:14
Zelenskiy: Trump'tan Özür Dilemesine Gerek Yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmalara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Fox News kanalına verdiği röportajda, Trump’a ve Amerikalılara duyduğu saygıyı vurgulayarak, "Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum" dedi.

Zelenskiy, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği sorusuna "Özür dilemesine gerek yok, çünkü ben yanlış bir şey yapmadım" yanıtını verdi. Devlet Başkanı, Trump'ın savaşı sona erdirmek istediğini ancak bunun için adil bir anlaşma ve güvenlik garantileri istediklerini de belirtti.

"Bugün olanlar için pişman mısınız?" sorusuna karşılık, Zelenskiy, "Evet, bence iyi değildi. Çünkü çok farklı diyaloglar yaşadık" ifadesini kullandı. Trump ile olan ilişkisini kurtarabileceğine inandığını belirten Zelenskiy, bu ilişkilerin iki liderden daha fazlası olduğunu ekledi.

Güvenlik Garantileri Arayışı

Zelenskiy, herkesin Putin'in geri dönmesinden korktuğunu belirterek, "Biz adil ve kalıcı bir barış istiyoruz" dedi. İstifa edip etmeyeceği sorusuna "Bu, Ukrayna halkının vereceği bir karardır" cevabını verdi.

Zelenskiy, Trump'ın Putin ile ilişkileri konusundaki eleştirilerle ilgili, "Bence bunu açık bir şekilde konuştuk. Trump, Rusları masaya getirebilmek için bizim tarafımızda olmak istemeli" dedi.

Yardım Paraları Üzerine Açıklamalar

Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'den aldığı yardım miktarını düzelterek 3 yılda 183 milyar dolar değil, 100 milyar dolar aldıklarını kaydetti. Bunun 67 milyar dolarlık kısmının silah yardımı, 31,5 milyar dolarının ise nakit olduğunu belirten Zelenskiy, şeffaflık vurgusunu yaptı.

Ayrıca, Ukrayna'nın kayıpları ile ilgili yanlış bilgilere karşı da savunmasını yaptığını belirten Zelenskiy, "Milyonlarca kayıplarımız yok, ancak güvenlik garantilerinin hangi kısımların bu anlaşmayı kapsayacağını merak ediyoruz" dedi.

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