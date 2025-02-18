Zelenskiy, Türkiye Ziyaretinin Ardından Ankara'dan Ayrıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'den Ayrıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı. Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Zelenskiy, beraberindeki heyetiyle birlikte önemli temaslarda bulundu.

Zelenskiy'nin Türkiye'ye gelişinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan baş başa ve heyetler arası görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Bu süre zarfında iki lider, Ukrayna'nın güncel durumu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Ankara'daki temaslarının ardından, heyetini Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından uğurlandı ve Türkiye'den ayrılan uçak hareket etti.

Ukrayna ile Türkiye arasında süregelen işbirliklerinin önemi, iki ülkenin de uluslararası alandaki konumunu güçlendirmesi açısından büyük bir değere sahip.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara Esenboğa Havaalanı'na gelerek Ankara’dan ayrıldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara Esenboğa Havaalanı'na gelerek Ankara’dan ayrıldı.