Zelenskiy: Ukrayna Heyeti Barış Görüşmeleri İçin ABD'ye Gidiyor

Rustem Umerov liderliğinde Washington temasları

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rustem Umerov liderliğindeki Ukrayna heyetinin barış görüşmeleri için ABD'ye yola çıktığını duyurdu.

Zelenskiy, heyetin görevinin savaşın sona erdirilmesine yönelik adımları hızlı ve etkili bir şekilde belirlemek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rustem bugün bir rapor sundu ve görev açık: Savaşı sona erdirmek için gereken adımları hızla ve etkili bir şekilde belirlemek. Ukrayna, ABD ile mümkün olan en yapıcı şekilde çalışmaya devam ediyor. Cenevre’deki toplantıların sonuçlarının artık ABD’de görüşülmesini bekliyoruz. Heyetimizin bu pazar günkü çalışmalarının ardından açıklayacağı raporu sabırsızlıkla bekliyorum. Ukrayna onurlu bir barış için çalışıyor"

Zelenskiy, görüşmelerin Cenevre'de başlayan sürecin devamı olarak ABD'de ele alınacağını vurguladı ve heyetin pazar günü yapacağı çalışmaların ardından raporun açıklanacağını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise, dün yolsuzlukla mücadele birimlerinin evinde arama yapmasından saatler sonra görevinden istifa etti.

