Zelenskiy, Ukrayna'nın Zafer Planı'nı Tanıttı

Ukrayna'nın Zafer Planı, Parlamentoya Sunuldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırlanan Zafer Planını Ukrayna Parlamentosu'na tanıttı. Zelenskiy, planın beş ana madde ve üç gizli ekten oluştuğunu belirtti.

Hedef: Savaşı En Geç Gelecek Yıla Kadar Sonlandırmak

Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada Zelenskiy, "Bu Zafer Planı'na göre şimdiden harekete geçersek, en geç gelecek yıla kadar savaşın sona ermesini sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Planın İçeriği ve Amaçları

Zelenskiy, planın uygulanmasının, Ukrayna'nın müttefiklerinin desteğine bağlı olduğuna dikkat çekti. Planın amacı, ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyarak adil bir savaş sonunu sağlamaktı.

Kuzey Kore'nin Savaşa Dahil Olması Suçlaması

Ayrıca Zelenskiy, Kuzey Kore'yi Rusya ile işbirliği yaparak Ukrayna'ya karşı savaşa katılmakla suçladı. "Bu, Rusya'nın yanında savaşan ikinci bir devlettir" dedi.

Zafer Planı'nın Maddeleri

Zafer Planı, şu maddeleri içermektedir:

Jeopolitik Askeri Askeri Ekonomik Güvenlik

Zelenskiy, bu maddelerin zamana göre düzenlendiğini ve savaş sonrası güvenliğin garanti altına alınması için beşinci maddenin önemli olduğunu belirtti.

NATO ve AB ile Entegrasyon Vurgusu

Zelenskiy, Ukrayna'nın geleceğinin küresel dünyada güçlü bir parça olmak olduğunu ve NATO ve Avrupa Birliği'nde yer almanın hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Son olarak, Zelenskiy, Sinop'un güvencesi olarak, savaştan sonra elde edilen deneyimlerin Avrupa'nın güvenliğini artırmak için kullanılması gerektiğini açıkladı.