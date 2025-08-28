Zelenskiy: Ukrayna ve ABD Heyetleri 29 Ağustos'ta New York'ta Görüşecek

Görüşme güvenlik, askeri, siyasi ve ekonomik boyutları kapsayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin ile ABD heyetlerinin yarın ABD'nin New York kentinde toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

Zelenskiy, yayımladığı videolu açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un hafta boyunca Katar, Suudi Arabistan ve İsviçre'de temaslarda bulunduğunu belirtti.

Zelenskiy, (29 Ağustos) Cuma günü de ABD'nin New York kentinde Başkan Donald Trump'ın ekibiyle görüşmelerimiz olacak dedi.

Görüşmelere güvenlik garantileri çerçevesinde çalışan tüm yetkililerin katılacağını, temasların askeri, siyasi ve ekonomik boyutları kapsayacağını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması gerektiğini vurguladı.