Zeybekci: Enflasyonla Mücadelede Önemli Mesafeler Katettik

Zeybekci'den Uşak İl Kongresi'nde Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, partisinin Uşak 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Enflasyonla mücadelede çok önemli mesafeler katettik. Şimdi çok hızlı bir şekilde sonuç almaya başladığımız dönemi göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Teşkilatın Önemi

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Zeybekci, teşkilatların AK Parti için kritik bir yer tuttuğunu belirterek, "Teşkilat, bütün sıfırların başındaki 1'dir. Altı tane sıfırınız var ama bir anlam ifade etmez. Başına 1 koyarsanız, yani teşkilat koyarsanız o milyon demektir." dedi.

Zor ve İmkansız Değil

Zeybekci, kendileri için zor ve imkansız bir şey olmadığını, sokak sokak, mahalle mahalle gezerek halkla iç içe olmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, CHP'li belediyelerin seçim döneminde verilen vaatler için herhangi bir çalışma yürütmediğini savundu.

Hizmetlerin Devamı ve Ekonomik Beklentiler

Kendilerinin iktidarı döneminde Türkiye'ye birçok hizmet yaptıklarını anlatan Zeybekci, "Milletin verdiği her karara saygı duyuyoruz. Gelecek seçimlerde milletin tercihini tekrar AK Parti'den yana kullanacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

2025 yazına doğru Türkiye'nin ekonomisinin daha da rahatlayacağı bilgisini veren Zeybekci, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Önümüzdeki hafta göreceksiniz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 160-170 milyar dolarla telaffuz edilmeye başlanacak. Ekonomiyle ilgili 15 Temmuz'la başlayan o süreçten sonra Türkiye'nin başına gelmedik kalmadı. Atılan adımları, alınan tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz."

Milletvekillerinin Destek Mesajları

Kongrede AK Parti Uşak milletvekilleri Fahrettin Tuğrul ve İsmail Güneş de konuşma yaptı. Yeniden İl Başkanlığına seçilen Himmet Yaşar ise AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olmadığını, devletin ve geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, Konak ilçesindeki İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleştirildi. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 6), AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (sağ 7), AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sol 4), yeniden seçilen mevcut AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran (sol 6) ve partililer katıldı.

AK Parti İzmir Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, Konak ilçesindeki İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleştirildi. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 6), AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (sağ 7), AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sol 4), yeniden seçilen mevcut AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran (sol 6) ve partililer katıldı.