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Zeytinburnu'nda İmam Hatip Mezunları 10 Yıl Sonra Buluştu

Zeytinburnu İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği, 10 yıl aradan sonra geleneksel pilav gününde mezunları yeniden bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 22:22
Zeytinburnu'nda İmam Hatip Mezunları 10 Yıl Sonra Buluştu

Zeytinburnu İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (ZİHMENDER) tarafından düzenlenen "Geleneksel Pilav Günü" etkinliği, 10 yıl aradan sonra mezunları ve eğitimcileri bir araya getirdi.

Etkinlik, Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilmiş olup, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, ZİHMENDER Başkanı Murat Peru ve birçok bürokrat ile siyasi parti temsilcisi katıldı.

Kaymakam Uslu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür derneklerin mezunları bir araya getiren önemli platformlar olduğunu belirtti. Uslu, bu köklü kurumların isimleriyle yaşatılmasının önemine değinerek, ZİHMENDER’in yapacağı çalışmalara destek vereceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Arısoy ise, 10 yıl aradan sonra düzenlenen pilav gününün, yıkılan eski binanın yerine yapılan yeni kampüsle gerçekleştiğini vurgulayarak, imam hatiplilerle olmanın memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca, kendisinin de bir imam hatip lisesi mezunu olduğunu belirtti.

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi’nin, meslek hayatındaki önemli okullarından biri olduğunu ifade etti. Çetinkaya, okulun verdiği mezunların Türkiye'ye hizmet eden pek çok önemli ismi barındırdığını aktardı.

ZİHMENDER Başkanı Murat Peru, okulun 1975 yılında Necmettin Erbakan tarafından açıldığını hatırlatarak, 50. yıl dönümünde yaşadıkları gururu paylaştı. Peru, imam hatip okullarının sadece eğitim vermekle kalmayıp, kimlik ve aidiyet kazandırdığını vurguladı. Ayrıca, ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye ve başarılı öğrencilere yönelik yaptıkları yardımları da açıkladı.

Etkinlik, yapılan duaların ardından yemek ikramıyla sona erdi.

Zeytinburnu İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğinin (ZİHMENDER) organize ettiği...

Zeytinburnu İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğinin (ZİHMENDER) organize ettiği "Geleneksel Pilav Günü" etkinliği, 10 yıl aranın ardından binlerce mezun ve eğitimciyi yeniden buluşturdu.

Zeytinburnu İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğinin (ZİHMENDER) organize ettiği...

Zeytinburnu İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğinin (ZİHMENDER) organize ettiği "Geleneksel Pilav Günü" etkinliği, 10 yıl aranın ardından binlerce mezun ve eğitimciyi yeniden buluşturdu.

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