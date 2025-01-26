Zeytinburnu'nda Tekstil Atölyesinde Yangın: Hasar Oluştu

Zeytinburnu'nda Yangın Alarmı: Tekstil Atölyesi Alev Alev Yandı

Zeytinburnu'nda, Seyit Nizam Mahallesi Şehit İsmet Çavuş Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında yer alan tekstil atölyesinde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekle birlikte, olayın meydana geldiği anlarda çevredekiler endişe içinde durumu izledi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının ihbar edilmesi üzerine, itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonucunda tekstil atölyesinde önemli bir hasar meydana geldiği belirtildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

Zeytinburnu'nda tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Zeytinburnu'nda tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.