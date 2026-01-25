Zigana Çığ Faciası 17. Yılında: 10 Dağcı Anıldı

Zigana Çığ Faciası 17. yılında anıldı

Gümüşhane’nin Zigana Dağında 25 Ocak 2009 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden 10 dağcı için 17. anma programı düzenlendi. Anmaya Gümüşhane ve Trabzondan gelen dağcılık kulüpleri katıldı.

Programda Gümüşhane Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç da yer aldı. Dağcılar, anma yürüyüşü kapsamında yaklaşık 6 kilometrelik bir mesafe kat etti. Sabah saatlerinde Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisi önünde toplanan grup, facianın meydana geldiği bölgedeki anıta kadar yürüdü. Anıt alanında saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu; ardından konuşmalar gerçekleştirildi.

Faciayı yaşayan Ural Ayar anlattı

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak Spor Kulübü (TEDAK) üyesi Ural Ayar, 25 Ocak 2009'da yaşananları şöyle aktardı. O gün Zigana'ya kayak yapmak için geldiklerini, kar olmamasına rağmen 17 kişi yürüyüşe başladıklarını söyledi. Yürüyüş sırasında rüzgâr olduğunu, yolun toprak olmasına rağmen yol üzerinde bir kar kütlesinin koparak çığ oluşturduğunu belirtti.

Ayar, çığın oluşumu sırasında iki farklı ses duyulduğunu, bazı kişilerin bunu silah sesi olarak nitelendirdiğini ifade etti. Maalesef 10 arkadaşlarını kaybettiklerini, çığın korkunç bir basınç yarattığını ve bu basıncın boğacak ve sürükleyecek nitelikte olduğunu anlattı. Arkadaşlarının yaklaşık 700-800 metre kadar aşağıya kadar sürüklendiğini, iki kişinin kurtulduğunu söyledi. Ayar, kendisi ve Emel isimli arkadaşının çığ tarafından 30-40 metre sürüklendiklerini, çığ eğitimi sayesinde yüzme hareketi yapmayı akıllarına getirip hayatta kaldıklarını belirtti.

Ural Ayar, küresel ısınmanın çığ prosedürlerini etkilediğine dikkat çekerek 30-45 derece eğimler ile bitki örtüsüne bağlı risklere vurgu yaptı. Ağaçlık olmayan alanlardan, vadi çanaklarından ve taze kar örtüsünün altındaki ıslak kar tabakasından kaynaklanan tehlikelere karşı uyarılarda bulundu. Ayrıca havanın ani ısınma ve soğuma döngülerinin, özellikle gece yağan karın sabah saatlerinde risk oluşturabileceğini söyledi ve insanların bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

TEDAK Başkanı: Çığ vadilerine topluca girilmemeli

TEDAK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Abanoz ise çığ vadilerine topluca girilmemesi gerektiğini belirtti. Abanoz, her 25 Ocak'ta kaybettikleri arkadaşlarını anmak için toplandıklarını ifade etti. Çığın bu coğrafyada eğim nedeniyle sık görülen bir olay olduğunu, havaların yumuşamasıyla tetikleyici etkenlerin ortaya çıktığını söyledi.

Abanoz, çığ riski taşıyan bölgelerde grupla geçiş yapılacaksa toplu olmamak gerektiğini, bunun yerine en az 3-4 metre aralıklı yürünmesi gerektiğini vurguladı. Bu mesafenin grubun tamamının aynı anda etkilenmesini önleyeceğini ve çığın tetiklenmesini minimuma indireceğini belirtti.

Konuşmalarda genel olarak çığ gerçeğine dikkat çekildi ve benzer acıların tekrar yaşanmaması temennisi dile getirildi.

