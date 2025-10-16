Zigana Dağı'nda Besicilerin Sonbahar Mesaisi

Gümüşhane-Trabzon il sınırında yer alan Zigana Dağı, sonbahar renkleriyle dikkat çekerken bölgede yaşayan besiciler de havanın serinlemesine rağmen hayvanlarını otlatmayı sürdürüyor.

Tarihi İpek Yolu güzergahındaki bu yüksek kesimlerdeki manzaralar, sonbaharın tüm tonlarını yansıtıyor. Besiciler günün erken saatlerinde mesaiye başlıyor ve küçükbaş hayvanların yeterli besin alabilmesi için günün büyük bölümünü mevsimin etkisiyle solmaya başlayan otlaklarda geçiriyor.

Limni Gölü Tabiat Parkı: Her Mevsim Çekim Merkezi

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, doğada zaman geçirmek isteyenlerin her mevsim uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde yer alan tabiat parkı; adını aldığı krater gölü ve çevresini saran sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla dikkat çekiyor.

Bölgede hem yerel halkın geçim kaynağı olan hayvancılık faaliyetleri hem de doğa turizmi sonbahar mevsiminde kendine özgü bir atmosfer sunuyor.

