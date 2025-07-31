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Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini %2.99'dan %2.69'a düşürdü. 1 milyon TL kredi çekenler 328 bin TL tasarruf edecek.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 13:27
Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

İlk Hamle Kamu Bankasından Geldi

Merkez Bankası'nın faiz indirim hamleleri ardından, milyonlarca konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarında yaptığı kritik indirim ile dikkatleri üzerine çekti.

Konut Kredisi Faizleri Düşüyor

Ziraat Bankası, yüksek seyreden konut kredisi faiz oranlarını düşürerek, ev almak isteyen vatandaşlara önemli bir mali kolaylık sağladı. Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle birlikte, bankanın konut kredisi faiz oranı %2.99'dan %2.69 seviyesine çekildi. Bu gelişme, özellikle dar ve orta gelirli aileler için umut verici bir fırsat sunuyor.

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Kredide Tasarruf Miktarı

Kredi hesaplamalarına göre, 120 ay (10 yıl) vade ile kullanılan 1 milyon TL konut kredisi için aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarı dikkat çekici bir şekilde değişti. Eski faiz oranı (%2.99) ile kredi çekenler için aylık taksitler yaklaşık 30.797 TL iken, toplam geri ödeme 3 milyon 695 bin 640 TL'yi buluyordu. Ancak yeni indirimle birlikte, aylık taksitler %2.69 oranı ile 28 bin 60 TL'ye düşerken, toplam geri ödeme 3 milyon 367 bin 200 TL'ye geriledi.

Bu basit hesaplama, yeni dönemde kredi çekecek bir vatandaşın toplamda 328.440 TL daha az ödeme yapacağı anlamına geliyor. Özellikle konut sahibi olmayı planlayanlar için bu indirim, büyük bir fırsat kapısını aralamış durumda.

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