Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Kahta Belediyesi ile Ziraat Bankası arasında yapılan ihale sonucunda 178 personel için tek seferde 88 bin 800 TL promosyon ödemesi kararı alındı.

Promosyon anlaşması çalışanları sevindirdi

Maaşların eridiği dönemde hem çalışanlar hem emekliler ek ve karşılıksız ödemeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda promosyonlar öne çıkıyor. Emekliler tercih ettikleri bankalardan promosyon alırken, çalışan promosyonları kurumların açtığı ihalelere göre belirleniyor.

İhale süreci ve teklif

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi, çalışanlarına yönelik düzenlenen banka promosyon ihalesinde rekor bir sonuca ulaştı. Toplam 178 memur ve kadrolu işçiyi kapsayan anlaşma uyarınca her bir çalışanın hesabına tek seferde 88 bin 800 TL yatırılacak.

İhaleye kamu ve özel sektörden 6 banka katıldı. Bankalar personeli bünyelerine çekmek için tekliflerini yükseltti; süreç 18 tur sürdü. En yüksek teklifi sunan Ziraat Bankası ihaleyi kazandı.

Başkan Hallaç'tan değerlendirme ve teşekkür

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, rekor anlaşmanın mutluluğunu ve personelin değerine vurgu yaptı. Başkan Hallaç, Belediye personelinin önemini şu sözlerle dile getirdi:

Belediyemizin en değerli gücü, halkımız için gece gündüz demeden çalışan personelimizdir. Onların emeğini en iyi şekilde değerlendirmek bizim önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışanlarımızın haklarını ve refah seviyelerini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz

Hallaç ayrıca ihaleye katılarak rekabet ortamı oluşturan tüm banka yetkililerine teşekkür etti ve rekor teklifi sunan Ziraat Bankası'nı tebrik etti.

