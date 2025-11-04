Zohran Mamdani Astoria'da Oyunu Kullandı

New York Belediye Başkanlığı seçimi için sandıklar açıldı

ABD’nin New York şehrinde bugün yapılan belediye başkanlığı seçiminde Demokrat Parti adayı ve ilk Müslüman New York Belediye Başkanı adayı Zohran Mamdani, Astoria semtinde bulunan Frank Sinatra Sanat Lisesi'nde erken saatlerde oyunu kullandı.

New Yorklular, Demokrat Parti ön seçimini kaybettikten sonra bağımsız olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo, Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa ve bağımsız aday Mamdani arasında tercih yapacak. Sandıklar yerel saatle 06.00'da açıldı ve 21.00'de kapanacak.

Bir milyondan fazla kişinin sandık başına gitmesinin beklendiği seçimde, şimdiden yaklaşık 370 bin erken oy kullanıldı. Son anketler Mamdani'yi Cuomo'nun 14,3 puan önünde gösteriyor.

34 yaşındaki Zohran Mamdani, konut krizine çözüm olarak kira artışlarının durdurulmasını savunuyor; tüm çocuklar için erişilebilir ve uygun fiyatlı bakım hizmetleri sağlanmasını, daha ucuz toplu taşıma ve saatlik asgari ücretin 30 dolara yükseltilmesini hedefliyor. Göçmen, Müslüman ve demokratik sosyalist kimliğiyle dikkat çeken Mamdani, Uganda doğumlu ve Hindistan kökenli ebeveynlere sahip.

Seçilmesi halinde Mamdani, şehrin ilk Müslüman belediye başkanı, Afrika doğumlu ilk belediye başkanı ve Güney Asya kökenli ilk belediye başkanı olacak.

