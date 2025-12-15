DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,17 -0,03%
ALTIN
5.957,25 -1,01%
BITCOIN
3.836.365,73 -1,34%

Zonguldak Kozlu'da 'Eşime neden baktın' cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri

Zonguldak Kozlu'da Murat Yangun'un öldüğü bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; tartışmanın 'Eşime neden baktın?' sözleriyle başladığı iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:17
Zonguldak Kozlu'da 'Eşime neden baktın' cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri

Zonguldak Kozlu'da bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 'Eşime neden baktın?' tartışmasıyla başladı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen ve Murat Yangun (28)'un hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gece Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerinde bir tekel bayinin önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yangun ile Cem Ç. (51) arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın, Yangun’un Cem Ç.’ye yönelik "Eşime neden baktın?" demesi üzerine başladığı iddia edildi.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Görgü tanımlarına göre Yangun vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Yangun, kendi imkânlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine gitti. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aynı olayda yaralanan H.G.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin Yangun'a saldırdığı ve Yangun'un buna karşılık verdiği anlar yer alıyor. Polis kaynakları, şüpheli Cem Ç.'nin daha önce 8 ayrı suç kaydının bulunduğunu bildirdi.

Soruşturma devam ediyor.

ZONGULDAK'IN KOZLU İLÇESİNDE MURAT YANGUN’UN HAYATINI KAYBETTİĞİ BIÇAKLI OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI...

ZONGULDAK'IN KOZLU İLÇESİNDE MURAT YANGUN’UN HAYATINI KAYBETTİĞİ BIÇAKLI OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

ZONGULDAK'IN KOZLU İLÇESİNDE MURAT YANGUN'UN HAYATINI KAYBETTİĞİ BIÇAKLI OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI...

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Ereğli'de Kurt Ağıla Girip 2 Koyunu Telef Etti
2
Erzurum Müzesinde 2 bin 500 yıllık 'Taş Baba' Heykeli İlgi Odağı
3
Kayseri'de 'Yan Bakma' Cinayeti: Tutuklama Talebiyle Dava Sürüyor
4
LC Waikiki'den Kadife ve Kaşe Kabanlarla Sonbahar-Kış Trendleri
5
Çıraktan Patrone: 45 Yıllık Pideci Ustası Hamit Tosun
6
Bolu Göynük’te Odun Yüklü Tır Kaygan Yolda Devrildi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri