Zonguldak Kozlu'da 'Eşime neden baktın' cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri

Zonguldak Kozlu'da bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 'Eşime neden baktın?' tartışmasıyla başladı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen ve Murat Yangun (28)'un hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gece Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerinde bir tekel bayinin önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yangun ile Cem Ç. (51) arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın, Yangun’un Cem Ç.’ye yönelik "Eşime neden baktın?" demesi üzerine başladığı iddia edildi.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Görgü tanımlarına göre Yangun vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Yangun, kendi imkânlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine gitti. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aynı olayda yaralanan H.G.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin Yangun'a saldırdığı ve Yangun'un buna karşılık verdiği anlar yer alıyor. Polis kaynakları, şüpheli Cem Ç.'nin daha önce 8 ayrı suç kaydının bulunduğunu bildirdi.

Soruşturma devam ediyor.

