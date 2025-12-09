Zonguldak Kozlu'da Halk Otobüsünde Yangın Paniği — 67 HO 8031 Tahliye Edildi

Zonguldak Kozlu'da seyir halindeki 67 HO 8031 plakalı özel halk otobüsünden duman yükseldi; sürücü yolcuları tahliye etti, itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 23:26
Zonguldak Kozlu'da Halk Otobüsünde Yangın Paniği — 67 HO 8031 Tahliye Edildi

Zonguldak Kozlu'da Halk Otobüsünde Yangın Paniği

Zonguldak’ın Kozlu ilçesine yolcu taşıyan özel halk otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda yaralanma bildirilmezken, araçtan yükselen dumanlar sürücünün dikkati sayesinde kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Kozlu istikametine seyir halindeki Koztaş firmasının Kozlu Belediyesi adına işlettiği 67 HO 8031 plakalı özel halk otobüsünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Araçtan dumanları fark eden sürücü, halk otobüsünü durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı.

Paniğe kapılan yolcular, başka bir halk otobüsüyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Müdahale ve Sonrası

Yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı. Olay anı, amatör kameraya yansırken, yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

ZONGULDAK’IN KOZLU İLÇESİNE YOLCU TAŞIYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE BAŞLAYAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU....

ZONGULDAK’IN KOZLU İLÇESİNE YOLCU TAŞIYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE BAŞLAYAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YOLCULAR TAHLİYE EDİLİP BAŞKA OTOBÜSLE ALANDAN UZAKLAŞTIRILIRKEN YANGIN İSE İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

ZONGULDAK’IN KOZLU İLÇESİNE YOLCU TAŞIYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE BAŞLAYAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU....

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak Kozlu'da Halk Otobüsünde Yangın Paniği — 67 HO 8031 Tahliye Edildi
2
Bursa'da 19 Yaşındaki Berat Yavuz 3 Gündür Kayıp
3
Giresun Tirebolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
4
Samsun'da İş Yerinin Bodrumunda 42 Yaşındaki Ö.E. İple Asılı Ölü Bulundu
5
Malatya'da Şüpheli Çanta Fünyeyle Kontrollü Patlatıldı
6
Alaplı’da Ağır Tonajlı Kamyonlar Yolda Çatlak Oluşturdu
7
Niğde'de Doğalgaz Patlaması: 1 Kişi Yaralandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi