Zonguldak Kozlu'da Halk Otobüsünde Yangın Paniği — 67 HO 8031 Tahliye Edildi

Zonguldak Kozlu'da Halk Otobüsünde Yangın Paniği

Zonguldak’ın Kozlu ilçesine yolcu taşıyan özel halk otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda yaralanma bildirilmezken, araçtan yükselen dumanlar sürücünün dikkati sayesinde kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Kozlu istikametine seyir halindeki Koztaş firmasının Kozlu Belediyesi adına işlettiği 67 HO 8031 plakalı özel halk otobüsünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Araçtan dumanları fark eden sürücü, halk otobüsünü durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı.

Paniğe kapılan yolcular, başka bir halk otobüsüyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Müdahale ve Sonrası

Yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı. Olay anı, amatör kameraya yansırken, yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

